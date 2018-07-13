В українських школах вводять новий курс для старшокласників





Їх презентували 16 серпня в приміщенні Міністерства освіти і науки, - йдеться



Програму, навчальний посібник та робочий зошит «Фінансова грамотність. Фінанси. Що? Чому? Як?» створили 2019 року. Вони повністю враховують зміни в фінансовій галузі за останні 5 років.



Так, є блоки про основні права споживачів фінансових послуг, правила безпечної роботи з платіжними картками, криптовалюти, електронні гроші, платіжні інтернет-інструменти тощо.



Зазначають, у розробці матеріалів взяли участь фахівці МОН, Проекту USAID «Трансформація фінансового сектору», Університету банківської справи та низка експертів.



«Підприємливість і фінансова грамотність – одна з компетенцій, якою мають володіти учні та випускники Нової української школи. Ми вдячні Проекту USAID «Трансформація фінансового сектору» за створення якісного підручника. Цей посібник – не просто практичний порадник. Він має розвинути в учнів критичне та системне мислення у фінансових питаннях, уміння оцінювати ризики та приймати зважені рішення щодо фінансів. Ми впевнені, що нові підручники допоможуть молоді в реальному житті», – наголосив під час презентації заступник Міністра освіти і науки Вадим Карандій.



Посібник складається з 5-ти розділів та 25-ти тем. З нього учні дізнаються про сучасну фінансову систему, фінансові установи та їхні послуги. За підсумками курсу школярі зможуть навчитись ефективно управляти власними фінансами та відповідально користуватись фінансовими послугами.



Водночас представники Проекту USAID «Трансформація фінансового сектору» впевнені, що читачами нових підручників стануть не лише учні середніх шкіл, а також їхні батьки та родичі, які зможуть знайти у посібнику корисну для себе інформацію.



«1 вересня українським школярам буде запропоновано курс фінансової грамотності, який не поступається найкращим курсам Європи та США. Працюючи над цим проектом разом з МОН, ми мали на меті навчити наступні покоління українців тому, як, коли та чому потрібно користуватися фінансовими послугами. Ми сподіваємося, що цей курс стане основою для реалізації Національної стратегії підвищення фінансової грамотності в Україні», – підкреслив Роберт Бонд, керівник Проекту USAID «Трансформація фінансового сектору».



Він зауважив, що МОН йде правильним шляхом, змінюючи систему освіти і запроваджуючи факультативний курс фінансової грамотності у школах.



Навчальний посібник та робочий зошит можна завантажити на сайті МОН.



Довідково.



Згідно з дослідженням «Фінансова грамотність, фінансова інклюзія та фінансовий добробут в Україні», яке провів Проєкт USAID «Трансформація фінансового сектору» в червні 2019 р., українці мають низький рівень фінансової грамотності у порівнянні з іншими країнами – 11,6 із 21 балів. Це один з найнижчих показників серед 30 країн, які входять до Організації економічного співробітництва та розвитку.



З 2012 до 2019 року МОН за підтримки USAID запроваджувало експериментальне викладання курсу «Фінансова грамотність» у системі загальної середньої освіти. Щороку курс удосконалювався у відповідності з побажаннями викладачів, методистів, експертів, учнів та їх батьків.



Сьогодні курс «Фінансова грамотність» успішно викладається в більш ніж 1200 школах по всій країні для 20 тис. учнів 10-х класів та для 17 тис. учнів 2-4, 5-9 класів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Із 1 вересня учні 10-11 класів будуть вивчати курс "Фінансова грамотність". Старшокласники отримають нові навчальні матеріали з цього предмету.Їх презентували 16 серпня в приміщенні Міністерства освіти і науки, - йдеться на сайті МОН Програму, навчальний посібник та робочий зошит «Фінансова грамотність. Фінанси. Що? Чому? Як?» створили 2019 року. Вони повністю враховують зміни в фінансовій галузі за останні 5 років.Так, є блоки про основні права споживачів фінансових послуг, правила безпечної роботи з платіжними картками, криптовалюти, електронні гроші, платіжні інтернет-інструменти тощо.Зазначають, у розробці матеріалів взяли участь фахівці МОН, Проекту USAID «Трансформація фінансового сектору», Університету банківської справи та низка експертів.«Підприємливість і фінансова грамотність – одна з компетенцій, якою мають володіти учні та випускники Нової української школи. Ми вдячні Проекту USAID «Трансформація фінансового сектору» за створення якісного підручника. Цей посібник – не просто практичний порадник. Він має розвинути в учнів критичне та системне мислення у фінансових питаннях, уміння оцінювати ризики та приймати зважені рішення щодо фінансів. Ми впевнені, що нові підручники допоможуть молоді в реальному житті», – наголосив під час презентації заступник Міністра освіти і наукиПосібник складається з 5-ти розділів та 25-ти тем. З нього учні дізнаються про сучасну фінансову систему, фінансові установи та їхні послуги. За підсумками курсу школярі зможуть навчитись ефективно управляти власними фінансами та відповідально користуватись фінансовими послугами.Водночас представники Проекту USAID «Трансформація фінансового сектору» впевнені, що читачами нових підручників стануть не лише учні середніх шкіл, а також їхні батьки та родичі, які зможуть знайти у посібнику корисну для себе інформацію.«1 вересня українським школярам буде запропоновано курс фінансової грамотності, який не поступається найкращим курсам Європи та США. Працюючи над цим проектом разом з МОН, ми мали на меті навчити наступні покоління українців тому, як, коли та чому потрібно користуватися фінансовими послугами. Ми сподіваємося, що цей курс стане основою для реалізації Національної стратегії підвищення фінансової грамотності в Україні», – підкреслив Роберт Бонд, керівник Проекту USAID «Трансформація фінансового сектору».Він зауважив, що МОН йде правильним шляхом, змінюючи систему освіти і запроваджуючи факультативний курс фінансової грамотності у школах.Навчальний посібник та робочий зошит можна завантажити на сайті МОН.Згідно з дослідженням «Фінансова грамотність, фінансова інклюзія та фінансовий добробут в Україні», яке провів Проєкт USAID «Трансформація фінансового сектору» в червні 2019 р., українці мають низький рівень фінансової грамотності у порівнянні з іншими країнами – 11,6 із 21 балів. Це один з найнижчих показників серед 30 країн, які входять до Організації економічного співробітництва та розвитку.З 2012 до 2019 року МОН за підтримки USAID запроваджувало експериментальне викладання курсу «Фінансова грамотність» у системі загальної середньої освіти. Щороку курс удосконалювався у відповідності з побажаннями викладачів, методистів, експертів, учнів та їх батьків.Сьогодні курс «Фінансова грамотність» успішно викладається в більш ніж 1200 школах по всій країні для 20 тис. учнів 10-х класів та для 17 тис. учнів 2-4, 5-9 класів.

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