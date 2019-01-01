На Волині хочуть будувати дороги, які витримували б великовантажні автомобілі





Про це говорили сьогодні, 19 серпня, на апаратній нараді у міського голови, - повідомляє



Зокрема, очільник Ковеля Олег Кіндер запропонував своєму профільному заступнику Андрію Товстизі спільно подумати над цим.



«Поставити вагу і якось убезпечити, в першу чергу, руйнування доріг. Воно має місце. І давайте продовжувати цю тему», - почав розмову головуючий.



«Вулиця Тимошенка, яку розкатали з порушенням обмежувальних знаків, які стоять на коліях. Але спілкувався з начальником Укртрансбезпеки і правильно ви говорите, без сертифікованої вагової вони не мають технічної можливості здійснювати ваговий контроль», - пояснив Андрій Товстига.



Тоді Олег Кіндер закликав доповідача, ще подумати над пропозицією будівництва в Ковелі доріг, які б витримували великі навантаження.



«Сьогодні буде 30. І 60 тонн їде по дорозі. Той асфальт пливе. Загрузка по Україні – 28 тонн, а не 60. .. Ми ті дороги будемо робити без кінця, без краю і сьогодні 40-тонні фури, самосвали, які мають ковельчани, дуже багато зареєстровані саме по місцю проживання, вони їздять по нашим вуличкам, які не передбачені для цього. А потім вони ж самі приходять і говорять, чого такі погані дороги», - розмірковував мер міста.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі хочуть будувати дороги, які б витримували великовантажні габаритні машини.Про це говорили сьогодні, 19 серпня, на апаратній нараді у міського голови, - повідомляє ПроКовель Зокрема, очільник Ковелязапропонував своєму профільному заступникуспільно подумати над цим.«Поставити вагу і якось убезпечити, в першу чергу, руйнування доріг. Воно має місце. І давайте продовжувати цю тему», - почав розмову головуючий.«Вулиця Тимошенка, яку розкатали з порушенням обмежувальних знаків, які стоять на коліях. Але спілкувався з начальником Укртрансбезпеки і правильно ви говорите, без сертифікованої вагової вони не мають технічної можливості здійснювати ваговий контроль», - пояснив Андрій Товстига.Тоді Олег Кіндер закликав доповідача, ще подумати над пропозицією будівництва в Ковелі доріг, які б витримували великі навантаження.«Сьогодні буде 30. І 60 тонн їде по дорозі. Той асфальт пливе. Загрузка по Україні – 28 тонн, а не 60. .. Ми ті дороги будемо робити без кінця, без краю і сьогодні 40-тонні фури, самосвали, які мають ковельчани, дуже багато зареєстровані саме по місцю проживання, вони їздять по нашим вуличкам, які не передбачені для цього. А потім вони ж самі приходять і говорять, чого такі погані дороги», - розмірковував мер міста.

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