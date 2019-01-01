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На Волині хочуть будувати дороги, які витримували б великовантажні автомобілі

На Волині хочуть будувати дороги, які витримували б великовантажні автомобілі
У Ковелі хочуть будувати дороги, які б витримували великовантажні габаритні машини.

Про це говорили сьогодні, 19 серпня, на апаратній нараді у міського голови, - повідомляє ПроКовель

Зокрема, очільник Ковеля Олег Кіндер запропонував своєму профільному заступнику Андрію Товстизі спільно подумати над цим.

«Поставити вагу і якось убезпечити, в першу чергу, руйнування доріг. Воно має місце. І давайте продовжувати цю тему», - почав розмову головуючий.

«Вулиця Тимошенка, яку розкатали з порушенням обмежувальних знаків, які стоять на коліях. Але спілкувався з начальником Укртрансбезпеки і правильно ви говорите, без сертифікованої вагової вони не мають технічної можливості здійснювати ваговий контроль», - пояснив Андрій Товстига.

Тоді Олег Кіндер закликав доповідача, ще подумати над пропозицією будівництва в Ковелі доріг, які б витримували великі навантаження.

«Сьогодні буде 30. І 60 тонн їде по дорозі. Той асфальт пливе. Загрузка по Україні – 28 тонн, а не 60. .. Ми ті дороги будемо робити без кінця, без краю і сьогодні 40-тонні фури, самосвали, які мають ковельчани, дуже багато зареєстровані саме по місцю проживання, вони їздять по нашим вуличкам, які не передбачені для цього. А потім вони ж самі приходять і говорять, чого такі погані дороги», - розмірковував мер міста.

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Теги: нова дорога, вантажні машини, Ковель
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