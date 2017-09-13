На Волині від завтра заборонено ловити раків

На Волині в період з 20 серпня по 30 вересня розпочинається друга линька раків та встановлюється заборона на їх вилов.Про це інформує Волинський рибоохоронний патруль.Головним періодом у житті раків є «линька», оскільки в цей період вони не лише міняють свій хітиновий покрив на новий, але разом з цим оновлюють зябра та травні органи. Поки новий покрив не затвердіє - вони можуть стати легкою здобиччю для хижака та браконьєрів, адже стають малорухливими. Через природну незахищеність раки під час линьки потребують додаткового захисту. З цією метою і встановлюється заборона на їх вилов.Лов раків під час заборони є грубим порушенням природоохоронного законодавства, відповідальність за яке передбачено ч. 4 ст. 85 КУпАП. Так, компенсація за один екземпляр незаконно виловленого рака становить 25,5 грн.Також, залежно від ступеня завданих збитків, передбачена кримінальна відповідальність за ст. 249 ККУ (незаконне зайняття рибним або іншим водним добувним промислом). Дана стаття передбачає накладення штрафу в розмірі від 1 700 до 6 800 грн або обмеженням волі на строк до трьох років з конфіскацією знарядь, засобів промислу та всього добутого.