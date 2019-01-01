Як Луцьк готується до зими

Тимчасовий виконувач повноважень директора ДКП «Луцьктепло»розповів, як місто готують до опалювального сезону 2019–2020 років.Про оптимізацію роботи котелень та підготовку до зимово-осіннього періоду говорив 19 серпня під час засідання постійної комісії міської ради з питань комунального майна та приватизації.Іван Скорупський повідомив, що ДКП «Луцьктепло» уже зробило поточний ремонт котелень: із 53-х 34 вже готові до зими, а це – 54% від усіє кількості. Провели й поточний ремонт центральних теплових пунктів - 44 із 53, капітальний ремонт теплових мереж - 2,5%, поточний ремонт теплових мереж - 70 зі 130 кілометрів уже закінчили.За рахунок власних коштів виконали поточний ремонт теплових мереж, котелень. Сума, яку вклали, складає 2 мільйони 241 тисячу гривень. Закупили 2 водонагріви за 120 тисяч гривень на дахову котельню, що знаходиться на Гордіюк, 20.Виконали й ремонт будівель котелень на суму 169 тисяч гривень, відновили асфальтно-бетонне покриття у місцях проведення аварійних відновлювальних робіт на тепломережах, метрологічну пробірку 439 лічильників тепла, які перебувають на обслуговування підприємства, на загальну суму 162 тисячі гривень, демонтаж, монтаж та повірку квартирних лічильників на 134 тисячі гривень, завершили встановлення біопаливного котла на вулиці Боженка. тощо.Також у межах співпраці із ЄБРР проводять технічне переоснащення 9-ти котелень. Завершили встановлення біопаливного котла на вулиці Боженка.