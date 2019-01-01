вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Як Луцьк готується до зими

Як Луцьк готується до зими
Тимчасовий виконувач повноважень директора ДКП «Луцьктепло» Іван Скорупський розповів, як місто готують до опалювального сезону 2019–2020 років.

Про оптимізацію роботи котелень та підготовку до зимово-осіннього періоду говорив 19 серпня під час засідання постійної комісії міської ради з питань комунального майна та приватизації.

Іван Скорупський повідомив, що ДКП «Луцьктепло» уже зробило поточний ремонт котелень: із 53-х 34 вже готові до зими, а це – 54% від усіє кількості. Провели й поточний ремонт центральних теплових пунктів - 44 із 53, капітальний ремонт теплових мереж - 2,5%, поточний ремонт теплових мереж - 70 зі 130 кілометрів уже закінчили.

За рахунок власних коштів виконали поточний ремонт теплових мереж, котелень. Сума, яку вклали, складає 2 мільйони 241 тисячу гривень. Закупили 2 водонагріви за 120 тисяч гривень на дахову котельню, що знаходиться на Гордіюк, 20.

Виконали й ремонт будівель котелень на суму 169 тисяч гривень, відновили асфальтно-бетонне покриття у місцях проведення аварійних відновлювальних робіт на тепломережах, метрологічну пробірку 439 лічильників тепла, які перебувають на обслуговування підприємства, на загальну суму 162 тисячі гривень, демонтаж, монтаж та повірку квартирних лічильників на 134 тисячі гривень, завершили встановлення біопаливного котла на вулиці Боженка. тощо.

Також у межах співпраці із ЄБРР проводять технічне переоснащення 9-ти котелень. Завершили встановлення біопаливного котла на вулиці Боженка.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: Готовність Волині до нового опалювального сезону – понад 60%

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьктепло, Луцьк, осінньо-зимовий період, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Від і до: за скільки можна купити мед у центрі Луцька. ФОТО
У Луцьку підвищили вартість проїзду в тролейбусах
Красуні та красені першого дня «Бандерштату». ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«﻿Коли син помер, хотіла кинутись під поїзд», – волинянка про свої поневіряння в Індії
Сьогодні, 12:18
На Волині вирощують нові сорти картоплі за сучасною технологією. ФОТО
Сьогодні, 12:17
Як Луцьк готується до зими
Сьогодні, 12:05
На трасі Жовква-Ковель зіткнулись два автомобілі: постраждав чоловік
Сьогодні, 11:47
На Волині від завтра заборонено ловити раків
Сьогодні, 11:47
Схожі новини
Яким був день молоді у Луцьку. ФОТО Яким був день молоді у Луцьку. ФОТО
18 серпень, 15:09
У Польщі раптово зник заробітчанин з Рівного У Польщі раптово зник заробітчанин з Рівного
18 серпень, 14:00
Луцькі поліцейські зловили наркодилера-оптовика. ФОТО Луцькі поліцейські зловили наркодилера-оптовика. ФОТО
17 серпень, 18:57
Луцьк: у кафе «Базилік» прокоментували отруєння клієнтів Луцьк: у кафе «Базилік» прокоментували отруєння клієнтів
17 серпень, 14:34
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Відомо, скільки людей скористалося тимчасовим пунктом пропуску на кордоні з Польщею
Сьогодні, 13:00
 0
Опублікували відео аварії, яка сталася під Луцьком. ВІДЕО
Сьогодні, 12:51
 0
Двоє юних волинян вкрали у жінки мопед. ФОТО
Сьогодні, 12:48
 0
У Луцьку п'ять будинків залишаться без гарячої води
Сьогодні, 12:34
 0
У райцентрі на Волині молодик вкрав у перехожого сумку з грошима
Сьогодні, 12:29
 0
Медіа
відео
1/8
﻿