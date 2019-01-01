На трасі Жовква-Ковель зіткнулись два автомобілі: постраждав чоловік
Сьогодні, 11:47
На Сокальщині внаслідок зіткнення травмувався водій автомобіля «Фольксваген Гольф».
Про це повідомили у пресслужбі ГУНП у Львівській області.
В Сокальське відділення поліції 18 серпня надійшла інформація про те, що на автодорозі Жовква-Червоноград-Ковель сталася дорожньо-транспортна пригода.
Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Фольксваген Гольф», 28-річний житель Пустомитівського району, поблизу міста Великі Мости здійснив зіткнення з автомобілем «ВАЗ 2107», який рухався у попутному напрямку.
Внаслідок автопригоди чоловік отримав закриту черепно-мозкову травму та забій грудної клітки. Він госпіталізований в хірургічне відділення лікарні.
З’ясовуються обставини автопригоди, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
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Про це повідомили у пресслужбі ГУНП у Львівській області.
В Сокальське відділення поліції 18 серпня надійшла інформація про те, що на автодорозі Жовква-Червоноград-Ковель сталася дорожньо-транспортна пригода.
Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Фольксваген Гольф», 28-річний житель Пустомитівського району, поблизу міста Великі Мости здійснив зіткнення з автомобілем «ВАЗ 2107», який рухався у попутному напрямку.
Внаслідок автопригоди чоловік отримав закриту черепно-мозкову травму та забій грудної клітки. Він госпіталізований в хірургічне відділення лікарні.
З’ясовуються обставини автопригоди, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
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