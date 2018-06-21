На Волині вирощують нові сорти картоплі за сучасною технологією. ФОТО





Участь у заході взяв директор департаменту агропромислового розвитку Юрій Горбенко, представники підприємств-партнерів, наукові співробітники, виробники картоплі, фермери, власники особистих селянських господарств, - інформує



Так, день поля розпочали із виставки, на якій свої послуги та продукцію пропонували Волинська обласна фітосанітарна лабораторія, ТОВ «Азотер-Україна», ПП «Магнат Агро», ТОВ «БТУ-Центр», ПАТ АКБ «Львів», ТОВ «Толсма Україна», ТОВ «Норіка-Україна».



Як повідомив Юрій Горбенко, картопля – традиційна культура для волинян. З його слів, щороку на Волині вирощують понад 1 мільйон тонн картоплі. Для порівняння, виробництво картоплі в Україні становить 20 мільйон тонн.



Проте, підприємств, які вирощують бульби, використовуючи новітні технології та науковий підхід, в області небагато. Більшість виробників – власники особистих селянських господарств.



Очільник головного аграрного відомства області Володимир Шегедин зауважив, що покупці вибирають сортову картоплю, враховуючи її якісні показники. Крім того, популярністю на ринку користується органічна продукція.



Юрій Горбенко рекомендував Володимиру Шегедину внести найкращі сорти картоплі до Державного реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва.



Під час пленарної частини дня поля перед учасниками виступили представники підприємств-партнерів.



Опісля, учасники заходу виїхали на поле, де демонстрували вирощування різних сортів картоплі та системи її захисту.



Володимир Шегедин розповів, що загалом на господарстві вирощують 70 сортів картоплі. Цьогоріч презентують нові сорти іноземної селекції. Улюблений сорт фермера – Латона, проте він наголошує, що є дуже багато хороших сортів картоплі, усе залежить від особистих уподобань та страв.



Зазначають, серед гостей дня поля були колеги із Білорусії, з якими фермер Володимир Шегедин планує укласти договір на подальшу співпрацю.













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На День поля ФГ «Шегедин» презентували нові сорти картоплі та розповіли про технології її вирощування на Волині.Участь у заході взяв директор департаменту агропромислового розвитку, представники підприємств-партнерів, наукові співробітники, виробники картоплі, фермери, власники особистих селянських господарств, - інформує Департамент агропромислового розвитку Волинської ОДА Так, день поля розпочали із виставки, на якій свої послуги та продукцію пропонували Волинська обласна фітосанітарна лабораторія, ТОВ «Азотер-Україна», ПП «Магнат Агро», ТОВ «БТУ-Центр», ПАТ АКБ «Львів», ТОВ «Толсма Україна», ТОВ «Норіка-Україна».Як повідомив Юрій Горбенко, картопля – традиційна культура для волинян. З його слів, щороку на Волині вирощують понад 1 мільйон тонн картоплі. Для порівняння, виробництво картоплі в Україні становить 20 мільйон тонн.Проте, підприємств, які вирощують бульби, використовуючи новітні технології та науковий підхід, в області небагато. Більшість виробників – власники особистих селянських господарств.Очільник головного аграрного відомства області Володимир Шегедин зауважив, що покупці вибирають сортову картоплю, враховуючи її якісні показники. Крім того, популярністю на ринку користується органічна продукція.Юрій Горбенко рекомендував Володимиру Шегедину внести найкращі сорти картоплі до Державного реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва.Під час пленарної частини дня поля перед учасниками виступили представники підприємств-партнерів.Опісля, учасники заходу виїхали на поле, де демонстрували вирощування різних сортів картоплі та системи її захисту.Володимир Шегедин розповів, що загалом на господарстві вирощують 70 сортів картоплі. Цьогоріч презентують нові сорти іноземної селекції. Улюблений сорт фермера – Латона, проте він наголошує, що є дуже багато хороших сортів картоплі, усе залежить від особистих уподобань та страв.Зазначають, серед гостей дня поля були колеги із Білорусії, з якими фермер Володимир Шегедин планує укласти договір на подальшу співпрацю.

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