вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині вирощують нові сорти картоплі за сучасною технологією. ФОТО

На Волині вирощують нові сорти картоплі за сучасною технологією. ФОТО
На День поля ФГ «Шегедин» презентували нові сорти картоплі та розповіли про технології її вирощування на Волині.

Участь у заході взяв директор департаменту агропромислового розвитку Юрій Горбенко, представники підприємств-партнерів, наукові співробітники, виробники картоплі, фермери, власники особистих селянських господарств, - інформує Департамент агропромислового розвитку Волинської ОДА

Так, день поля розпочали із виставки, на якій свої послуги та продукцію пропонували Волинська обласна фітосанітарна лабораторія, ТОВ «Азотер-Україна», ПП «Магнат Агро», ТОВ «БТУ-Центр», ПАТ АКБ «Львів», ТОВ «Толсма Україна», ТОВ «Норіка-Україна».

Як повідомив Юрій Горбенко, картопля – традиційна культура для волинян. З його слів, щороку на Волині вирощують понад 1 мільйон тонн картоплі. Для порівняння, виробництво картоплі в Україні становить 20 мільйон тонн.

Проте, підприємств, які вирощують бульби, використовуючи новітні технології та науковий підхід, в області небагато. Більшість виробників – власники особистих селянських господарств.

Очільник головного аграрного відомства області Володимир Шегедин зауважив, що покупці вибирають сортову картоплю, враховуючи її якісні показники. Крім того, популярністю на ринку користується органічна продукція.

Юрій Горбенко рекомендував Володимиру Шегедину внести найкращі сорти картоплі до Державного реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва.

Під час пленарної частини дня поля перед учасниками виступили представники підприємств-партнерів.

Опісля, учасники заходу виїхали на поле, де демонстрували вирощування різних сортів картоплі та системи її захисту.

Володимир Шегедин розповів, що загалом на господарстві вирощують 70 сортів картоплі. Цьогоріч презентують нові сорти іноземної селекції. Улюблений сорт фермера – Латона, проте він наголошує, що є дуже багато хороших сортів картоплі, усе залежить від особистих уподобань та страв.

Зазначають, серед гостей дня поля були колеги із Білорусії, з якими фермер Володимир Шегедин планує укласти договір на подальшу співпрацю.

На Волині вирощують нові сорти картоплі за сучасною технологією. ФОТО
На Волині вирощують нові сорти картоплі за сучасною технологією. ФОТО
На Волині вирощують нові сорти картоплі за сучасною технологією. ФОТО
На Волині вирощують нові сорти картоплі за сучасною технологією. ФОТО
На Волині вирощують нові сорти картоплі за сучасною технологією. ФОТО
На Волині вирощують нові сорти картоплі за сучасною технологією. ФОТО
На Волині вирощують нові сорти картоплі за сучасною технологією. ФОТО
На Волині вирощують нові сорти картоплі за сучасною технологією. ФОТО
На Волині вирощують нові сорти картоплі за сучасною технологією. ФОТО
На Волині вирощують нові сорти картоплі за сучасною технологією. ФОТО
На Волині вирощують нові сорти картоплі за сучасною технологією. ФОТО
На Волині вирощують нові сорти картоплі за сучасною технологією. ФОТО
На Волині вирощують нові сорти картоплі за сучасною технологією. ФОТО
На Волині вирощують нові сорти картоплі за сучасною технологією. ФОТО
На Волині вирощують нові сорти картоплі за сучасною технологією. ФОТО
На Волині вирощують нові сорти картоплі за сучасною технологією. ФОТО
На Волині вирощують нові сорти картоплі за сучасною технологією. ФОТО
На Волині вирощують нові сорти картоплі за сучасною технологією. ФОТО





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: День поля, нові сорти картоплі
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Від і до: за скільки можна купити мед у центрі Луцька. ФОТО
У Луцьку підвищили вартість проїзду в тролейбусах
Красуні та красені першого дня «Бандерштату». ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
21-річна волинянка вдарила ножем співмешканця
Сьогодні, 12:26
«﻿Коли син помер, хотіла кинутись під поїзд», – волинянка про свої поневіряння в Індії
Сьогодні, 12:18
На Волині вирощують нові сорти картоплі за сучасною технологією. ФОТО
Сьогодні, 12:17
Як Луцьк готується до зими
Сьогодні, 12:05
На трасі Жовква-Ковель зіткнулись два автомобілі: постраждав чоловік
Сьогодні, 11:47
Схожі новини
Аграрна еліта серед пшеничних колосків: на Волині – День поля. ФОТО Аграрна еліта серед пшеничних колосків: на Волині – День поля. ФОТО
21 червень, 2018, 21:25
День поля 2015 - семінар аграріїв, який організовано групою підприємств ТМ «ВІЛІЯ».* ФОТО День поля 2015 - семінар аграріїв, який організовано групою підприємств ТМ «ВІЛІЯ».* ФОТО
19 червень, 2015, 13:52
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Відомо, скільки людей скористалося тимчасовим пунктом пропуску на кордоні з Польщею
Сьогодні, 13:00
 0
Опублікували відео аварії, яка сталася під Луцьком
Сьогодні, 12:51
 0
Двоє юних волинян вкрали у жінки мопед. ФОТО
Сьогодні, 12:48
 0
У Луцьку п'ять будинків залишаться без гарячої води
Сьогодні, 12:34
 0
У райцентрі на Волині молодик вкрав у перехожого сумку з грошима
Сьогодні, 12:29
 0
Медіа
відео
1/8
﻿