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21-річна волинянка вдарила ножем співмешканця

21-річна волинянка вдарила ножем співмешканця
У Ковелі дівчина декілька разів вдарила ножем 53-річного чоловіка.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП у Волинській області.

Інцидент трапився у суботу, 17 серпня, у Ковелі. Ввечері, за місцем проживання, під час сварки, яка виникла після розпиття спиртного, 21-річна ковельчанка кілька разів вдарила ножем свого 53-річного співмешканця.

Чоловіка з тілесними ушкодження госпіталізували у відділення хірургії Ковельського міського територіального медичного об’єднання.

Жінку правоохоронці затримали у порядку ст.208 КПК України та помістили до ізолятору тимчасового тримання.

Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне тяжке тілесне ушкодження. Після оголошення затриманій про підозру у вчиненні інкримінованого злочину, буде вирішуватися питання щодо обрання їй міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває. Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.

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Теги: Волинь, ніж
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