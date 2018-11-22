21-річна волинянка вдарила ножем співмешканця
Сьогодні, 12:26
У Ковелі дівчина декілька разів вдарила ножем 53-річного чоловіка.
Про це повідомили у пресслужбі ГУНП у Волинській області.
Інцидент трапився у суботу, 17 серпня, у Ковелі. Ввечері, за місцем проживання, під час сварки, яка виникла після розпиття спиртного, 21-річна ковельчанка кілька разів вдарила ножем свого 53-річного співмешканця.
Чоловіка з тілесними ушкодження госпіталізували у відділення хірургії Ковельського міського територіального медичного об’єднання.
Жінку правоохоронці затримали у порядку ст.208 КПК України та помістили до ізолятору тимчасового тримання.
Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне тяжке тілесне ушкодження. Після оголошення затриманій про підозру у вчиненні інкримінованого злочину, буде вирішуватися питання щодо обрання їй міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Досудове розслідування триває. Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.
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Про це повідомили у пресслужбі ГУНП у Волинській області.
Інцидент трапився у суботу, 17 серпня, у Ковелі. Ввечері, за місцем проживання, під час сварки, яка виникла після розпиття спиртного, 21-річна ковельчанка кілька разів вдарила ножем свого 53-річного співмешканця.
Чоловіка з тілесними ушкодження госпіталізували у відділення хірургії Ковельського міського територіального медичного об’єднання.
Жінку правоохоронці затримали у порядку ст.208 КПК України та помістили до ізолятору тимчасового тримання.
Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне тяжке тілесне ушкодження. Після оголошення затриманій про підозру у вчиненні інкримінованого злочину, буде вирішуватися питання щодо обрання їй міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Досудове розслідування триває. Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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