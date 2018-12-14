У райцентрі на Волині молодик вкрав у перехожого сумку з грошима
Сьогодні, 12:29
У Любешеві поліцейські викрили грабіжника.
Так, у неділю, 18 серпня, до поліції звернувся 32-річний житель району та повідомив, що напередодні неподалік автостанції у райцентрі його пограбували. Зловмисник вирвав із рук потерпілого сумку із грошима у котрій знаходилося 10 тис. грн, - пише ГУНП у Волинській області.
Поліцейські встановили причетність до скоєння злочину 18-річного місцевого жителя.
Слідчі відомості внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, позбавлення волі на строк до чотирьох років.
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Так, у неділю, 18 серпня, до поліції звернувся 32-річний житель району та повідомив, що напередодні неподалік автостанції у райцентрі його пограбували. Зловмисник вирвав із рук потерпілого сумку із грошима у котрій знаходилося 10 тис. грн, - пише ГУНП у Волинській області.
Поліцейські встановили причетність до скоєння злочину 18-річного місцевого жителя.
Слідчі відомості внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, позбавлення волі на строк до чотирьох років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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