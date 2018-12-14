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У райцентрі на Волині молодик вкрав у перехожого сумку з грошима

У райцентрі на Волині молодик вкрав у перехожого сумку з грошима
У Любешеві поліцейські викрили грабіжника.

Так, у неділю, 18 серпня, до поліції звернувся 32-річний житель району та повідомив, що напередодні неподалік автостанції у райцентрі його пограбували. Зловмисник вирвав із рук потерпілого сумку із грошима у котрій знаходилося 10 тис. грн, - пише ГУНП у Волинській області.

Поліцейські встановили причетність до скоєння злочину 18-річного місцевого жителя.

Слідчі відомості внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, позбавлення волі на строк до чотирьох років.


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Теги: крадіжка, сумка, гроші
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