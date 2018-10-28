Відомо, скільки людей скористалося тимчасовим пунктом пропуску на кордоні з Польщею
Сьогодні, 13:00
Тимчасовий пункт перетину Кречів-Крилів на кордоні з Польщею об’єднав у фестивалі Добросусідства понад 3 тисячі людей.
Тимчасовим пунктом перетину Кречів-Крилів, який на пів доби з української сторони було відкрито 18 серпня в районі прикордонного знаку № 835, скористалося понад 3 тисячі людей, - про це інформує прес-служба ДФС у Волинській області.
Зокрема, 1513 осіб перетнули кордон в напрямку Польщі, ще 1495 осіб – прибули в Україну.
Понтонний міст об’єднав два береги Західного Бугу вздовж державного кордону у рамках Європейських Днів Добросусідства.
Також культурно-мистецька програма свята, крім взаємопроникнення культур через виступи художніх творчих колективів, передбачала дитячі та молодіжні розваги, виставку-продаж робіт народних умільців, презентації та майстер-класи Прибужанської кухні.
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Тимчасовим пунктом перетину Кречів-Крилів, який на пів доби з української сторони було відкрито 18 серпня в районі прикордонного знаку № 835, скористалося понад 3 тисячі людей, - про це інформує прес-служба ДФС у Волинській області.
Зокрема, 1513 осіб перетнули кордон в напрямку Польщі, ще 1495 осіб – прибули в Україну.
Понтонний міст об’єднав два береги Західного Бугу вздовж державного кордону у рамках Європейських Днів Добросусідства.
Також культурно-мистецька програма свята, крім взаємопроникнення культур через виступи художніх творчих колективів, передбачала дитячі та молодіжні розваги, виставку-продаж робіт народних умільців, презентації та майстер-класи Прибужанської кухні.
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