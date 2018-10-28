Відомо, скільки людей скористалися тимчасовим пунктом пропуску на кордоні з Польщею





Тимчасовим пунктом перетину Кречів-Крилів, який на пів доби з української сторони було відкрито 18 серпня в районі прикордонного знаку № 835, скористалося понад 3 тисячі людей, - про це інформує прес-служба



Зокрема, 1513 осіб перетнули кордон в напрямку Польщі, ще 1495 осіб – прибули в Україну.



Понтонний міст об’єднав два береги Західного Бугу вздовж державного кордону у рамках Європейських Днів Добросусідства.



Також культурно-мистецька програма свята, крім взаємопроникнення культур через виступи художніх творчих колективів, передбачала дитячі та молодіжні розваги, виставку-продаж робіт народних умільців, презентації та майстер-класи Прибужанської кухні.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Тимчасовий пункт перетину Кречів-Крилів на кордоні з Польщею об’єднав у фестивалі Добросусідства понад 3 тисячі людей.Тимчасовимякий на пів доби з української сторони було відкрито 18 серпня в районі прикордонного знаку № 835, скористалося понад 3 тисячі людей, - про це інформує прес-служба ДФС у Волинській області. Зокрема, 1513 осіб перетнули кордон в напрямку Польщі, ще 1495 осіб – прибули в Україну.Понтонний міст об’єднав два береги Західного Бугу вздовж державного кордону у рамках Європейських Днів Добросусідства.Також культурно-мистецька програма свята, крім взаємопроникнення культур через виступи художніх творчих колективів, передбачала дитячі та молодіжні розваги, виставку-продаж робіт народних умільців, презентації та майстер-класи Прибужанської кухні.

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