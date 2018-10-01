вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку п'ять будинків залишаться без гарячої води

У Луцьку п'ять будинків залишаться без гарячої води
У Луцьку на реконструкцію закриють котельню, яка знаходиться на вулиці Ковельській.

Про це повідомили у пресслужбі ДКП «Луцьктепло».

«Контрактом №2b "Реконструкція Котелень" передбачено реконструкцію дванадцяти котелень. Як повідомлялося раніше, три з них зазнали істотних змін ще минулоріч, роботи по решті дев'яти заплановано на поточний рік. На восьми з них нове обладнання монтується, а на дев'ятій - котельні на вул. Ковельська, 68-а, - сьогодні розпочато демонтаж старого обладнання.

У зв'язку з цим звертаємо увагу споживачів даної котельні, а саме мешканців житлових будинків на вул. Ковельська, 60, 62, 64, вул. Миру, 2, 4 на припинення послуги з гарячого водопостачання на термін до введення котельні в експлуатацію», – йдеться у повідомленні.

Також зазначили, що згідно графіка 19 серпня відновлять постачання гарячої води споживачам котельні на вул. Шевченка, 40 (ж/б на вул. Янки Купали, 15) та парової котельні на пр. Відродження, 28-а.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: тепло, гаряча вода, Луцьк, котельня
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Від і до: за скільки можна купити мед у центрі Луцька. ФОТО
У Луцьку підвищили вартість проїзду в тролейбусах
Красуні та красені першого дня «Бандерштату». ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Опублікували відео аварії, яка сталася під Луцьком. ВІДЕО
Сьогодні, 12:51
Двоє юних волинян вкрали у жінки мопед. ФОТО
Сьогодні, 12:48
У Луцьку п'ять будинків залишаться без гарячої води
Сьогодні, 12:34
У райцентрі на Волині молодик вкрав у перехожого сумку з грошима
Сьогодні, 12:29
21-річна волинянка вдарила ножем співмешканця
Сьогодні, 12:26
Схожі новини
Луцький мікрорайон опалюватиме нова котельня. ФОТО Луцький мікрорайон опалюватиме нова котельня. ФОТО
01 жовтень, 2018, 09:58
Лучани стали менше боргувати за тепло Лучани стали менше боргувати за тепло
29 липень, 12:42
У Луцьку через аварії низка котелень та бойлерних призупиняли роботу У Луцьку через аварії низка котелень та бойлерних призупиняли роботу
23 липень, 14:58
На Київському майдані не можуть пустити гарячу воду через аварію На Київському майдані не можуть пустити гарячу воду через аварію
17 липень, 15:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Відомо, скільки людей скористалося тимчасовим пунктом пропуску на кордоні з Польщею
Сьогодні, 13:00
 0
Опублікували відео аварії, яка сталася під Луцьком. ВІДЕО
Сьогодні, 12:51
 0
Двоє юних волинян вкрали у жінки мопед. ФОТО
Сьогодні, 12:48
 0
У Луцьку п'ять будинків залишаться без гарячої води
Сьогодні, 12:34
 0
У райцентрі на Волині молодик вкрав у перехожого сумку з грошима
Сьогодні, 12:29
 0
Медіа
відео
1/8
﻿