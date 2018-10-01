У Луцьку п'ять будинків залишаться без гарячої води

У Луцьку на реконструкцію закриють котельню, яка знаходиться на вулиці Ковельській.Про це повідомили у пресслужбі ДКП «Луцьктепло».«Контрактом №2b "Реконструкція Котелень" передбачено реконструкцію дванадцяти котелень. Як повідомлялося раніше, три з них зазнали істотних змін ще минулоріч, роботи по решті дев'яти заплановано на поточний рік. На восьми з них нове обладнання монтується, а на дев'ятій - котельні на вул. Ковельська, 68-а, - сьогодні розпочато демонтаж старого обладнання.У зв'язку з цим звертаємо увагу споживачів даної котельні, а саме мешканців житлових будинків на вул. Ковельська, 60, 62, 64, вул. Миру, 2, 4 на припинення послуги з гарячого водопостачання на термін до введення котельні в експлуатацію», – йдеться у повідомленні.Також зазначили, що згідно графіка 19 серпня відновлять постачання гарячої води споживачам котельні на вул. Шевченка, 40 (ж/б на вул. Янки Купали, 15) та парової котельні на пр. Відродження, 28-а.