Двоє юних волинян вкрали у жінки мопед. ФОТО





Про це повідомили у



Викрадений транспортний засіб правоохоронці вилучили та повернули власниці. Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України.



Подія трапилася в одному із сіл Турійського району. Вночі зловмисники викрали із підсобного приміщення 42-річної волинянки мопед «Alpha», вартістю 5 тис. грн..



Співробітники сектору реагування патрульної поліції оперативно встановили, що кримінальне правопорушення скоїли двоє жителів Турійського району, 18 та 15 років. Транспортний засіб вилучили.



За цим фактом відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Турійському районі двоє жителів району, серед яких є неповнолітній, вкрали у 42-річної жінки транспортний засіб.Про це повідомили у пресслужбі ГУНП у Волинській області.Викрадений транспортний засіб правоохоронці вилучили та повернули власниці. Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України.Подія трапилася в одному із сіл Турійського району. Вночі зловмисники викрали із підсобного приміщення 42-річної волинянки мопед «Alpha», вартістю 5 тис. грн..Співробітники сектору реагування патрульної поліції оперативно встановили, що кримінальне правопорушення скоїли двоє жителів Турійського району, 18 та 15 років. Транспортний засіб вилучили.За цим фактом відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

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