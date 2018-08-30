Опублікували відео аварії, яка сталася під Луцьком. ВІДЕО

З’явилося відео аварії, яка сталася ввечері 16 серпня у селі Зміїнецьна перехресті вулиць Луцької та Першотравневої.Відео опублікувала Княгининівська сільська рада на YoutubeТак, водій автомобіля ВАЗ почав повертати, увімкнувши сигнал повороту за 20 метрів до здійснення маневру.Тим часом позаду на великій швидкості рухався автомобіль Volkswagen на польській реєстрації. Нехтуючи ПДР у населеному пункті, водій почав здійснювати обгін, не зважаючи на пішохідні переходи та суцільну смугу.У результаті він врізався у бокову частину легкового авто. На щастя, у ДТП ніхто не постраждав.Як стверджували свідки події, водій Volkswagen не мав з собою документів на авто, тому благав водія домовитися на місці без поліції і судової тяганини, та розрахувавшись з водієм автомобіля ВАЗ, поїхав у напрямку с. Милуші.«На перехресті, на якому сталося ДТП, є хороше освітлення, а головне відеокамери, встановлені Княгининівською ОТГ, тому на них однозначно було добре видно момент зіткнення автівок», – кажуть очевидці.