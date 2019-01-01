У волинянина поцупили три велосипеди





Про це пише



18-го серпня до Володимир-Волинського відділу поліції надійшло повідомлення від 68-річного мешканця міста про те, що з його господарського приміщення викрали відразу три велосипеди.



Як повідомив заявник, крадіжка трапилася в період часу з 22-ої години 17-го і до 8:30 18-го серпня шляхом злому навісного замка на дверях у приміщення.



Злодії викрали велосипеди марки «Україна» темно-синього кольору, «дамку» вишневого кольору та спортивний велосипед синього кольору. Сума збитку становить 4000 гривень.



Подію внесли до Єдиного реєстру досудового розслідування, проводяться слідчі дії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У мешканця Володимира-Волинського невідомі вкрали три велосипеди.Про це пише БУГ 18-го серпня до Володимир-Волинського відділу поліції надійшло повідомлення від 68-річного мешканця міста про те, що з його господарського приміщення викрали відразу три велосипеди.Як повідомив заявник, крадіжка трапилася в період часу з 22-ої години 17-го і до 8:30 18-го серпня шляхом злому навісного замка на дверях у приміщення.Злодії викрали велосипеди марки «Україна» темно-синього кольору, «дамку» вишневого кольору та спортивний велосипед синього кольору. Сума збитку становить 4000 гривень.Подію внесли до Єдиного реєстру досудового розслідування, проводяться слідчі дії.

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