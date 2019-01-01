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У волинянина поцупили три велосипеди

У волинянина поцупили три велосипеди
У мешканця Володимира-Волинського невідомі вкрали три велосипеди.

Про це пише БУГ.

18-го серпня до Володимир-Волинського відділу поліції надійшло повідомлення від 68-річного мешканця міста про те, що з його господарського приміщення викрали відразу три велосипеди.

Як повідомив заявник, крадіжка трапилася в період часу з 22-ої години 17-го і до 8:30 18-го серпня шляхом злому навісного замка на дверях у приміщення.

Злодії викрали велосипеди марки «Україна» темно-синього кольору, «дамку» вишневого кольору та спортивний велосипед синього кольору. Сума збитку становить 4000 гривень.

Подію внесли до Єдиного реєстру досудового розслідування, проводяться слідчі дії.

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Теги: крадіжка, Волинь, Володимир
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