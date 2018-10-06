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Капеланів з Волині прирівняли до бійців АТО

Капеланів з Волині прирівняли до бійців АТО
Документи Волинської облради про прирівняння військових священиків до бійців-добровольців АТО отримали капелани Волинської єпархії.

Про це повідомила Волинська єпархія Православної Церкви України.

Як повідомив протоієрей Михайло Бучак, головний військовий капелан єпархії, дев’ять душпастирів одержали посвідчення, затверджені 30 травня комісією облради з визнання цього статусу, та подяки (серед усіх областей – першими). Окрім о. Михайла, це протоієреї Іван Семенюк, Віталій Антонюк, Валерій Владика, Олександр Добровольський, Сергій Коць, Віктор Ліпчик, Андрій Мовчанюк та Володимир Труш.

Іще двох капеланів – протоієреїв Івана Гуреєва та Сергія Ледвовка – представили для надання цього статусу.

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Теги: військові капелани, бійці АТО
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