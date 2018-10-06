Капеланів з Волині прирівняли до бійців АТО





Про це повідомила



Як повідомив протоієрей Михайло Бучак, головний військовий капелан єпархії, дев’ять душпастирів одержали посвідчення, затверджені 30 травня комісією облради з визнання цього статусу, та подяки (серед усіх областей – першими). Окрім о. Михайла, це протоієреї Іван Семенюк, Віталій Антонюк, Валерій Владика, Олександр Добровольський, Сергій Коць, Віктор Ліпчик, Андрій Мовчанюк та Володимир Труш.



Іще двох капеланів – протоієреїв Івана Гуреєва та Сергія Ледвовка – представили для надання цього статусу.

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