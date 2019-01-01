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На Львівщині 7-річний хлопчик занедужав на смертельну хворобу

На Львівщині 7-річний хлопчик занедужав на смертельну хворобу
У понеділок, 19 серпня, о 3:00 ночі до Львівської міської дитячої лікарні госпіталізували 7-річного хлопчика зі Львова з судомами.

Лікарні клінічно діагностували у дитини правець, повідомив ZAXID.NET заступник головного лікаря лікарні Федір Осим.

«Хлопчик не мав щеплення від правця. Він в реанімації. Його оглянули різні спеціалісти і клінічно діагностували правець. Дитину зараз будуть госпіталізувати в Львівську обласну дитячу лікарню ОХМАТДИТ, бо дітей з таким захворюванням лікують саме в цій лікарні», - каже Федір Осим.

За словами лікаря, два тижні тому хлопчик упав з велосипеда, поранив коліна. Через рани в організм дитини і потрапила інфекція.

Заступник головного лікаря ОХМАТДИТу Олександра Бурда повідомила , що хлопчик вже в реанімації обласної лікарні. Зараз йому призначають всі необхідні обстеження і лікування.


Довідка:

Правець – це гостре інфекційне захворювання, що вражає нервову систему і проявляється сильними судомами. У важких випадках хворий вигинається дугою, спираючись на п’ятки і потилицю. Якщо негайно не розпочати лікування, пацієнт може і померти. Правець може спричиняти важкі ускладнення – асфіксію та зупинку серця. За даними МОЗ, від важких форм цього захворювання смертність сягає понад 50%.

Інфікуватися правцем можна при потраплянні бруду в рану або поріз, внаслідок укусів тварин чи травмування гострими предметами, уламками деревини, бо спори бактерій живуть у грунті і кишковому тракті тварин. Від людини до людини це захворювання не передається.

Захиститися від цієї хвороби, як кажуть лікарі, можна лише вакцинацією. Дітям слід отримати щеплення у віці 2, 4, 6 і 18 місяців. У віці 6 і 16 років необхідна ревакцинація. Дорослим потрібно поновлювати щеплення від правця кожні 10 років.

Якщо людина травмувалася чи отримала поранення, вона може почуватися безпечно лише за умови, що від моменту проведення останнього щеплення минуло 5 років. Якщо більше, то щоб не допустити розвиток правця, треба провести екстрену профілактику.


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Теги: правець, судоми, хлопчик, Львівщина
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