Як на Волині каратимуть за «прострочені» «євробляхи»

Волинські поліцейськими разом із митниками обговорили алгоритми дії щодо автомобілів на єврономерах, терміни перебування яких на території України порушені.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волинської області.Як повідомлялось раніше, з 22 серпня, відповідно до змін в Закон України «Про Національну поліцію», поліцейські здійснюватимуть зупинку транспортних засобів на іноземній реєстрації з метою перевірки законності їх перебування на території держави.Відповідно до змін в КУпАП, до статті 121, якщо поліцейські виявлять порушення, а саме, керування автомобілем, щодо якого порушено терміни переміщення в митному режимі транзиту та/або тимчасового ввезення, вони виноситимуть постанову з накладенням штрафу 8500 гривень. Якщо ж порушення виявлять вдруге протягом року, вже складатиметься протокол, який направлятиметься в суд. Тоді порушнику загрожує штраф 17 тисяч гривень з позбавленням права керування на 1 рік та оплатним вилученням транспортного засобу чи без нього.В.о. заступника начальника Волинської митницізазначив, що митниця повідомлятиме патрульну поліцію про порушників і терміни, які вони порушили, а далі поліція діятиме відповідно до чинного законодавства.Оновлення баз даних здійснюватиметься щотижня.Також Дмитро Джига наголосив, що всі транспортні засоби на іноземній реєстрації мають бути вчасно вивезені, причому тими особами, які їх ввозили, адже до відповідальності притягуватимуть саме цих людей.Начальник УПП у Волинській областізауважив, що документування поліцейськими таких випадків має здійснюватись на бездоганному рівні.«Усі присутні тут відповідальні поліцейські опрацюють механізм взаємодії, внесуть пропозиції, і тоді ми підпишемо алгоритм співпраці, як діяти в разі виявлення автомобілів і водіїв-порушників», – сказав Андрій Крутень.Присутні вирішили, що комунікація між патрульними та митницею відбуватиметься через відповідні чергові частини цих органів, аби уникнути будь-яких зловживань. Також про оформлені адміністративні матеріали поліція інформуватиме митницю.