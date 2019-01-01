Волиняни тріумфували на чемпіонаті України із веслування на байдарках та каное





У загальнокомандному заліку Волинь стала другою серед 28 команд-учасниць. Так, наші веслувальники вибороли 2 перших, 6 других та 4 третіх призових місця.



Детальна таблиця результатів має такий вигляд:



− С-1,1000 м − Віктор Свиридюк – перше місце, тренери Гурська Л.О, Троцюк В.Л;

− С-2, 1000 м − Павло Борсук (тренери Семенюк Ф.І, Прохорук В.О) та Віктор Свиридюк ( тренери Гурська Л.О, Троцюк В.Л) − третє місце;

) − С-4, 1000 м − четвірка Павло Борсук, Віктор Свиридюк, Олександр Яцюк (тренер Троцюк В.Л), Антон Кисіль (тренери Семенюк Ф.І, Прохорук В.О) – друге місце;

– С-2, 500 м − двійка Антон Кисіль та Богдан Чабан (тренери Семенюк Ф.І, Прохорук В.О)– третє місце;

− С-4, 500 м − Павло Борсук, Андрій Гузь (тренери Семенюк Ф.І, Прохорук В.О) Віктор Свиридюк, Антон Кисіль – друге місце;

− С-4,500 м − Назар Остапчук (тренери Семенюк Ф.І, Прохорук В.О), Сергій Семенюк (тренери Семенюк Ф.І, Прохорук В.О), Богдан Чабан, Сергій Яковлєв (тренери Семенюк Ф.І, Прохорук В.О) – третє місце.



У естафеті С-1, 4 по 200 м, Віктор Свиридюк, Павло Борсук, Богдан Чабан, Олександр Яцюк прийшли другими.



− С-2, 200 м − Віктор Свиридюк, Олександр Яцюк –друге місце;

− С-2, 200 м − Антон Кисіль, Богдан Чабан – третє місце;

− С-4, 200 м − Павло Борсук, Антон Кисіль, Сергій Семенюк, Богдан Чабан – друге місце.

− К- 1, 1000 м − Цуркан Віталій (тренери Левченко Н.Г, Шевчук А.Б) – перше місце;

− К-1, 500 м − Цуркан Віталій (тренери Левченко Н.Г, Шевчук А.Б) – друге місце.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волиняни здобули низку нагород на командному чемпіонаті України із веслування на байдарках та каное, що проходив у Полтаві.У загальнокомандному заліку Волинь стала другою серед 28 команд-учасниць. Так, наші веслувальники вибороли 2 перших, 6 других та 4 третіх призових місця.Детальна таблиця результатів має такий вигляд:− С-1,1000 м − Віктор Свиридюк – перше місце, тренери Гурська Л.О, Троцюк В.Л;− С-2, 1000 м − Павло Борсук (тренери Семенюк Ф.І, Прохорук В.О) та Віктор Свиридюк ( тренери Гурська Л.О, Троцюк В.Л) − третє місце;) − С-4, 1000 м − четвірка Павло Борсук, Віктор Свиридюк, Олександр Яцюк (тренер Троцюк В.Л), Антон Кисіль (тренери Семенюк Ф.І, Прохорук В.О) – друге місце;– С-2, 500 м − двійка Антон Кисіль та Богдан Чабан (тренери Семенюк Ф.І, Прохорук В.О)– третє місце;− С-4, 500 м − Павло Борсук, Андрій Гузь (тренери Семенюк Ф.І, Прохорук В.О) Віктор Свиридюк, Антон Кисіль – друге місце;− С-4,500 м − Назар Остапчук (тренери Семенюк Ф.І, Прохорук В.О), Сергій Семенюк (тренери Семенюк Ф.І, Прохорук В.О), Богдан Чабан, Сергій Яковлєв (тренери Семенюк Ф.І, Прохорук В.О) – третє місце.У естафеті С-1, 4 по 200 м, Віктор Свиридюк, Павло Борсук, Богдан Чабан, Олександр Яцюк прийшли другими.− С-2, 200 м − Віктор Свиридюк, Олександр Яцюк –друге місце;− С-2, 200 м − Антон Кисіль, Богдан Чабан – третє місце;− С-4, 200 м − Павло Борсук, Антон Кисіль, Сергій Семенюк, Богдан Чабан – друге місце.− К- 1, 1000 м − Цуркан Віталій (тренери Левченко Н.Г, Шевчук А.Б) – перше місце;− К-1, 500 м − Цуркан Віталій (тренери Левченко Н.Г, Шевчук А.Б) – друге місце.

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