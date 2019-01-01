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Волиняни тріумфували на чемпіонаті України із веслування на байдарках та каное

Волиняни тріумфували на чемпіонаті України із веслування на байдарках та каное
Волиняни здобули низку нагород на командному чемпіонаті України із веслування на байдарках та каное, що проходив у Полтаві.

У загальнокомандному заліку Волинь стала другою серед 28 команд-учасниць. Так, наші веслувальники вибороли 2 перших, 6 других та 4 третіх призових місця.

Детальна таблиця результатів має такий вигляд:

− С-1,1000 м − Віктор Свиридюк – перше місце, тренери Гурська Л.О, Троцюк В.Л;
− С-2, 1000 м − Павло Борсук (тренери Семенюк Ф.І, Прохорук В.О) та Віктор Свиридюк ( тренери Гурська Л.О, Троцюк В.Л) − третє місце;
) − С-4, 1000 м − четвірка Павло Борсук, Віктор Свиридюк, Олександр Яцюк (тренер Троцюк В.Л), Антон Кисіль (тренери Семенюк Ф.І, Прохорук В.О) – друге місце;
– С-2, 500 м − двійка Антон Кисіль та Богдан Чабан (тренери Семенюк Ф.І, Прохорук В.О)– третє місце;
− С-4, 500 м − Павло Борсук, Андрій Гузь (тренери Семенюк Ф.І, Прохорук В.О) Віктор Свиридюк, Антон Кисіль – друге місце;
− С-4,500 м − Назар Остапчук (тренери Семенюк Ф.І, Прохорук В.О), Сергій Семенюк (тренери Семенюк Ф.І, Прохорук В.О), Богдан Чабан, Сергій Яковлєв (тренери Семенюк Ф.І, Прохорук В.О) – третє місце.

У естафеті С-1, 4 по 200 м, Віктор Свиридюк, Павло Борсук, Богдан Чабан, Олександр Яцюк прийшли другими.

− С-2, 200 м − Віктор Свиридюк, Олександр Яцюк –друге місце;
− С-2, 200 м − Антон Кисіль, Богдан Чабан – третє місце;
− С-4, 200 м − Павло Борсук, Антон Кисіль, Сергій Семенюк, Богдан Чабан – друге місце.
− К- 1, 1000 м − Цуркан Віталій (тренери Левченко Н.Г, Шевчук А.Б) – перше місце;
− К-1, 500 м − Цуркан Віталій (тренери Левченко Н.Г, Шевчук А.Б) – друге місце.

Волиняни тріумфували на чемпіонаті України із веслування на байдарках та каное
Волиняни тріумфували на чемпіонаті України із веслування на байдарках та каное

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Теги: спорт, веслування
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