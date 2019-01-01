На Волині шукають молодих людей, які хочуть поїхати у Канаду безкоштовно





Про це повідомив



Вимоги до кандидатів:



- вік 18-40 років;

- лідерські навички;

- перевага надається підприємцям, винахідникам, адвокатам, фотографам, музикантам, художникам, вченим, керівникам і активістам, які працюють над захистом прав людини;

- відмінне володіння англійською;

- кандидатів обирають експерти, спираючись на досягнення учасників, їхній вплив на розвиток майбутнього, характер та здібності.



Організатори оплачують:



- авіапереліт;

- транспортні витрати до місця проведення конференції і назад;

- проживання;

- харчування.



Подати заявку можна до 27 серпня

Деталі за цим

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині шукають охочих відвідати всі заходи на TED conference безкоштовно у Ванкувері (Канада).Про це повідомив Молодіжний центр Волині у Facebook.Вимоги до кандидатів:- вік 18-40 років;- лідерські навички;- перевага надається підприємцям, винахідникам, адвокатам, фотографам, музикантам, художникам, вченим, керівникам і активістам, які працюють над захистом прав людини;- відмінне володіння англійською;- кандидатів обирають експерти, спираючись на досягнення учасників, їхній вплив на розвиток майбутнього, характер та здібності.Організатори оплачують:- авіапереліт;- транспортні витрати до місця проведення конференції і назад;- проживання;- харчування.Подати заявку можна до 27 серпня тут Деталі за цим посиланням.

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