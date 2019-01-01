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На Волині шукають молодих людей, які хочуть поїхати у Канаду безкоштовно

На Волині шукають молодих людей, які хочуть поїхати у Канаду безкоштовно
На Волині шукають охочих відвідати всі заходи на TED conference безкоштовно у Ванкувері (Канада).

Про це повідомив Молодіжний центр Волині у Facebook.

Вимоги до кандидатів:

- вік 18-40 років;
- лідерські навички;
- перевага надається підприємцям, винахідникам, адвокатам, фотографам, музикантам, художникам, вченим, керівникам і активістам, які працюють над захистом прав людини;
- відмінне володіння англійською;
- кандидатів обирають експерти, спираючись на досягнення учасників, їхній вплив на розвиток майбутнього, характер та здібності.

Організатори оплачують:

- авіапереліт;
- транспортні витрати до місця проведення конференції і назад;
- проживання;
- харчування.

Подати заявку можна до 27 серпня тут.
Деталі за цим посиланням.

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Теги: конференції, безкоштовно, Канада
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