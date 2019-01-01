На Волині шукають молодих людей, які хочуть поїхати у Канаду безкоштовно
Сьогодні, 14:05
На Волині шукають охочих відвідати всі заходи на TED conference безкоштовно у Ванкувері (Канада).
Про це повідомив Молодіжний центр Волині у Facebook.
Вимоги до кандидатів:
- вік 18-40 років;
- лідерські навички;
- перевага надається підприємцям, винахідникам, адвокатам, фотографам, музикантам, художникам, вченим, керівникам і активістам, які працюють над захистом прав людини;
- відмінне володіння англійською;
- кандидатів обирають експерти, спираючись на досягнення учасників, їхній вплив на розвиток майбутнього, характер та здібності.
Організатори оплачують:
- авіапереліт;
- транспортні витрати до місця проведення конференції і назад;
- проживання;
- харчування.
Подати заявку можна до 27 серпня тут.
Деталі за цим посиланням.
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Про це повідомив Молодіжний центр Волині у Facebook.
Вимоги до кандидатів:
- вік 18-40 років;
- лідерські навички;
- перевага надається підприємцям, винахідникам, адвокатам, фотографам, музикантам, художникам, вченим, керівникам і активістам, які працюють над захистом прав людини;
- відмінне володіння англійською;
- кандидатів обирають експерти, спираючись на досягнення учасників, їхній вплив на розвиток майбутнього, характер та здібності.
Організатори оплачують:
- авіапереліт;
- транспортні витрати до місця проведення конференції і назад;
- проживання;
- харчування.
Подати заявку можна до 27 серпня тут.
Деталі за цим посиланням.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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