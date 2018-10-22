Одружився власник луцького секс-шопу «Казанова». ФОТО
Сьогодні, 14:16
Власник секс-шопу «Казанова» Марк Михайличенко одружився.
Щасливими світлинами чоловік поділився на своїй сторінці у Facebook, – передає ВолиньOnline.
Виїзна церемонція відбулася у Луцькому замку.
«Найкращий день мого життя», — підписав свої фото із коханою Галиною чоловік.
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Щасливими світлинами чоловік поділився на своїй сторінці у Facebook, – передає ВолиньOnline.
Виїзна церемонція відбулася у Луцькому замку.
«Найкращий день мого життя», — підписав свої фото із коханою Галиною чоловік.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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