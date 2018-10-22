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Одружився власник луцького секс-шопу «Казанова». ФОТО

Одружився власник луцького секс-шопу «Казанова». ФОТО
Власник секс-шопу «Казанова» Марк Михайличенко одружився.

Щасливими світлинами чоловік поділився на своїй сторінці у Facebook, – передає ВолиньOnline.

Виїзна церемонція відбулася у Луцькому замку.

«Найкращий день мого життя», — підписав свої фото із коханою Галиною чоловік.

Одружився власник луцького секс-шопу «Казанова». ФОТО
Одружився власник луцького секс-шопу «Казанова». ФОТО
Одружився власник луцького секс-шопу «Казанова». ФОТО
Одружився власник луцького секс-шопу «Казанова». ФОТО
Одружився власник луцького секс-шопу «Казанова». ФОТО

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Теги: Луцьк, весілля
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