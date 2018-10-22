Одружився власник луцького секс-шопу «Казанова». ФОТО

Марк Михайличенко одружився.



Щасливими світлинами чоловік поділився на своїй сторінці у Facebook, – передає



Виїзна церемонція відбулася у Луцькому замку.



«Найкращий день мого життя», — підписав свої фото із коханою Галиною чоловік.





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