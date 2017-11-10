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Луцькі волонтери просять небайдужих допомогти відремонтувати авто для бійців

Луцькі волонтери просять небайдужих допомогти відремонтувати авто для бійців
У Луцьку волонтери закликають небайдужих допомогти відремонтувати автівку для бійців на передову.

Про це на своїй сторінці у facebook написав відомий активіст і волонтер Дмитро Сандалов під ніком користувача Йож Митько.

"Ця тачка в п'ятницю їде в 56-ту. Підвіски вважайте що немає. Ми з Лихим на даний момент голі-босі від слова ваапщє. А машинку треба підшаманити.

Реквізити для для благодійників: ПБ 5167985500013511 Сандалов Д.



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Теги: ремонт, авто
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Коментарі 1
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мародерствувати пішки якось не з руки...
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