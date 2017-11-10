Луцькі волонтери просять небайдужих допомогти відремонтувати авто для бійців





Про це на своїй сторінці у facebook написав відомий активіст і волонтер Дмитро Сандалов під ніком користувача Йож Митько.



"Ця тачка в п'ятницю їде в 56-ту. Підвіски вважайте що немає. Ми з Лихим на даний момент голі-босі від слова ваапщє. А машинку треба підшаманити.



Реквізити для для благодійників: ПБ 5167985500013511 Сандалов Д.







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