Луцькі волонтери просять небайдужих допомогти відремонтувати авто для бійців
Сьогодні, 14:45
У Луцьку волонтери закликають небайдужих допомогти відремонтувати автівку для бійців на передову.
Про це на своїй сторінці у facebook написав відомий активіст і волонтер Дмитро Сандалов під ніком користувача Йож Митько.
"Ця тачка в п'ятницю їде в 56-ту. Підвіски вважайте що немає. Ми з Лихим на даний момент голі-босі від слова ваапщє. А машинку треба підшаманити.
Реквізити для для благодійників: ПБ 5167985500013511 Сандалов Д.
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Про це на своїй сторінці у facebook написав відомий активіст і волонтер Дмитро Сандалов під ніком користувача Йож Митько.
"Ця тачка в п'ятницю їде в 56-ту. Підвіски вважайте що немає. Ми з Лихим на даний момент голі-босі від слова ваапщє. А машинку треба підшаманити.
Реквізити для для благодійників: ПБ 5167985500013511 Сандалов Д.
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Коментарі 1
мародерствувати пішки якось не з руки...
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Сьогодні, 14:45