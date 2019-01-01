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Волинянин упіймав велетенського білого амура. ФОТО

Волинянин упіймав велетенського білого амура. ФОТО
На озері Теребовичі, що у Ратнівському районі, рибалка спіймав велетенського білого амура.

Фото улову опублікувала Ірина Лук'янюк на своїй сторінці у Facebook, - пише Район.Ратне.

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«оз.Теребовичі! Ось така там водиться рибка) свекор вполював))) 11,5 кг», – йдеться у дописі до фотографій.

Волинянин упіймав велетенського білого амура. ФОТО
Волинянин упіймав велетенського білого амура. ФОТО
Волинянин упіймав велетенського білого амура. ФОТО

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Теги: риба, Волинь
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