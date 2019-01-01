Волинянин упіймав велетенського білого амура. ФОТО
Сьогодні, 14:53
На озері Теребовичі, що у Ратнівському районі, рибалка спіймав велетенського білого амура.
Фото улову опублікувала Ірина Лук'янюк на своїй сторінці у Facebook, - пише Район.Ратне.
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«оз.Теребовичі! Ось така там водиться рибка) свекор вполював))) 11,5 кг», – йдеться у дописі до фотографій.
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Фото улову опублікувала Ірина Лук'янюк на своїй сторінці у Facebook, - пише Район.Ратне.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Волинянин упіймав коропа вагою 9 кілограмів. ФОТО
«оз.Теребовичі! Ось така там водиться рибка) свекор вполював))) 11,5 кг», – йдеться у дописі до фотографій.
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