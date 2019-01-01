Єпископ Нафанаїл очолив святкове богослужіння у Луцьку. ФОТО

Нафанаїл очолив святкову Божественну літургію.



Про це повідомили на сайті



Його Високопреосвященству співслужили настоятель храму архімандрит Афанасій (Герман), завідуючий канцелярією єпархії архімандрит Паїсій (Хомич) та клірики Свято-Покровського храму.



За Божественною Літургією піднесли молитву про мир в Україні та про єдність Православної Церкви. Опісля владика звернувся до вірян зі словом проповіді. Архіпастир розповів про Преображення Господнього на горі Фавор та пояснив, яке значення ця євангельска подія має для духовного життя християн.



Наприкінці богослужіння архієпископ Нафанаїл звершив освячення винограду нового врожаю та інших плодів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У свято Пребраження єпископ Волинської єпархії УПЦочолив святкову Божественну літургію.Про це повідомили на сайті Православна Волинь Його Високопреосвященству співслужили настоятель храму архімандрит(Герман), завідуючий канцелярією єпархії архімандрит(Хомич) та клірики Свято-Покровського храму.За Божественною Літургією піднесли молитву про мир в Україні та про єдність Православної Церкви. Опісля владика звернувся до вірян зі словом проповіді. Архіпастир розповів про Преображення Господнього на горі Фавор та пояснив, яке значення ця євангельска подія має для духовного життя християн.Наприкінці богослужіння архієпископ Нафанаїл звершив освячення винограду нового врожаю та інших плодів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію