Єпископ Нафанаїл очолив святкове богослужіння у Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 15:03
У свято Пребраження єпископ Волинської єпархії УПЦ Нафанаїл очолив святкову Божественну літургію.
Про це повідомили на сайті Православна Волинь.
Його Високопреосвященству співслужили настоятель храму архімандрит Афанасій (Герман), завідуючий канцелярією єпархії архімандрит Паїсій (Хомич) та клірики Свято-Покровського храму.
За Божественною Літургією піднесли молитву про мир в Україні та про єдність Православної Церкви. Опісля владика звернувся до вірян зі словом проповіді. Архіпастир розповів про Преображення Господнього на горі Фавор та пояснив, яке значення ця євангельска подія має для духовного життя християн.
Наприкінці богослужіння архієпископ Нафанаїл звершив освячення винограду нового врожаю та інших плодів.
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Про це повідомили на сайті Православна Волинь.
Його Високопреосвященству співслужили настоятель храму архімандрит Афанасій (Герман), завідуючий канцелярією єпархії архімандрит Паїсій (Хомич) та клірики Свято-Покровського храму.
За Божественною Літургією піднесли молитву про мир в Україні та про єдність Православної Церкви. Опісля владика звернувся до вірян зі словом проповіді. Архіпастир розповів про Преображення Господнього на горі Фавор та пояснив, яке значення ця євангельска подія має для духовного життя християн.
Наприкінці богослужіння архієпископ Нафанаїл звершив освячення винограду нового врожаю та інших плодів.
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Коментарі 1
Архієпископ Нафанаїл, а не єпископ.
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