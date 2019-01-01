Де на Волині та у Луцьку не буде світла 20 серпня
Сьогодні, 19:00
На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 20 серпня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:
Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
с. Кладнів: мисливське угіддя
Горохівський район
Інформацію не надано
Іваничівський район
1. ПЛ-10 кВ Л 46-03 до ЛР-99 буде виконуватись к/р лінії 10 кВ 10:00-17:00 с. Клопочин вул. Набережна, вул. Володимирська, с. Жашковичі, с. Волиця вул. Центральна;
2. ПЛ-10 кВ Л 80-03 до МВ-4 в ЗТП-94 буде виконуватись чистка траси 10:00-17:00 с. Н.Лішня вул. Ювілейна, вул. Рядянська, с. Ст. Лішня вул. Шкільна, вул. Миру, вул. Л.Українки,
вул. Шевченка
3. ПЛ-10 кВ Л 55-01 від ЛР-119 буде виконуватись к/р Р-131 ; 10:00-17:00 с. Янів, с. Бортнів, с. Бужанка,
с. Верхнів
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-10кВ Л-44-02 від ЛР-353 до КТП-121 (ТП-118, 306, 119, 174, 307, 120, 121). 09:40 – 17:00 с.Ставище: Медпункт, ССТ Сошичне (магазин).
с.Качин: Церква, Школа, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Клуб, Сільська рада, ФАП, ССТ Сошичне (магазин), Поштове відділення, ПП Ткачук Р.І., ПП Кисляк С.В., Молитовний будинок, ПП Мишей Р.В. с. Качин,
с.Ставище,
2. ПЛ-10кВ Л-59-05 від ЗТП-247 (ТП-205, 53, 276, 275, 56, 54, 55, 273, 265.) 09:40 – 17:00 ПП Гаталюк В.П., ПП Євчук В.Н., ПП Чикида М.Д., ПП Кухарик М.К., ПП Матвійчук В.І., ПП Євчук Ю.В., Школа, Церква, ПП Михальчук Н.Ф., Скважина, Дитсадок, ПП Климарчук В.Я., ПП Місьонг Г.В., Швед О.Д. (млин), К-Каширське УВГ (насосна станція), ПП Євчук В.М., Бібліотека, Амбулаторія, К-Каширське МСТ (Магазин, Бар), ПАТ «Укртелеком» (АТС), Сільська рада, Поштове відділення, ПП Куцик Ю.Л.,
с. Видерта
3. ПЛ-0,4кВ Л-2 КТП-146 09:30 – 17:00 Шкода, Медпункт, Будинок культури, ПП Пилипчук В.В. с. Житнівка, вул. Шкільна, вул. Садова,
Ківерцівський район
1. ПЛ-0,4кВ КТП-144 9:00-18:00 м.Ківерці
ФОП Скарвінко Віра Юліанівна м.Ківерці
вул.Козацька,буд.1-30,пров.Козацький,вул.Залізнична,25-37/непарні/,
вул.Мічуріна,буд.1-30
вул.Медвєвєва,буд.1-30
вул.Воровського,буд.1-71
вул.Зелена,буд.1-26,вул.П.Савельєвої,буд.1-27
2. ПЛ-0,4кВ КТП-126
9:00-18:00
ПЛ-0,4кВ КТП-126 м.Ківерці
Ківерцівське міське споживче товариство м.Ківерці
вул.45 років Перемоги
вул.Будівельників
3. ПЛ-0,4кВ КТП-256
9:00-17:00
смт.Олика
ФОП Мисковець Валентина Олександрівна
ПАТ "Державний ощадбанк України"
ФОП Сосницька Олена Вікторівна
ФОП Славіч Микола Миколайови
ФОП Леошко Володимир Євгенович
ФОП Шелепа Зоя Олександрівна
ФОП Літвінчук Жанна Володимирівна
ФОП Поліщук Володимир Євгенович
ФОП Поліщук Володимир Євгенович
ФОП Шевчук Володимир Константинович
ФОП Колошко Євгенія Миколаївна
ФОП Цибульський Андрій Володимирович
ФОП Мацута Сергій Петрович
ФОП Славіч Андрій Миколайович
ФОП Кошинська Галина Павлівна смт.Олика
вул. Замкова, буд. 1,3,5,7,9,11,вул. Незалежності,
4. КТП-5 c.Озерце 10:00-12:00 c.Озерце c.Озерце
вул.Жовтнева, буд.18-33,52
вул.Жовтнева, буд.1-17
5. КТП-11 c.Небіжка 12:00-14:00 c.Озерце
Церква
Відділ освіти
ФОП Козицька Руслана Володимирівна c.Озерце
вул.М.Вовчка,буд.1-22а,90а,98,вул.Зелена,буд.1-16,вул.Котляревського,1-34,36
вул.Котляревського, буд.35,37-46, вул.Садова,1-28
6. КТП-235 c.Небіжка 14:00-16:00 c.Небіжка
ФОП Фещук Ольга Іванівна
ПП "Корсар" c.Небіжка
вул.Котляревського,
вул.Озерцівська, буд.1-54,
Ковельський район
1. 9:00-17:00
Кооператив "Молодіжний"
Ф.О.Юхимчук Я.О.
ТОВ "ТРЕЙД ЛОГІСТІКС"
ФОП Шворак А.Я. с.Вербка
2. 9:00-17:00
ТзОВ "Пакко Холдинг"
ТзОВ "Віола-плюс"
ФОП Кобрусев О.А.
ПрАТ"Трансводгосп"
ТзОВ "Бетонник"
ПП "СТ"
ФОП Лисюк В.П.
МПП "ІНВЕСТБУД"
ТзОВ "Ліси Волині"
ККП "Добробут"
Ф.О. Несторук А.Т.
ФОП Узналі І.Х.
ТзОВ"Волинь-Кальвіс"
Ковельське СЛАТ "Тур"
ПВТП"Світязь"
ТзОВ «Інтерпорт Ковель»
МП "Еліз"
ТОВ "СП ПСБ "Волинь"
ТзОВ "АСТЕЛІТ"
ПАТ" Волиньгаз "
ФОП Ігонін І.А.
ТзОВ "ЗОЛОТИЙ ЕКВАТОР"
Сад.мас."Білий налив
ПАТ "Укрнафта"
ДП "Укрдорзв'язок"
Сад.мас. «Білий налив»
ДП «Ковел.лісове господарство»
ДП «Рівен.цех зв'язку»
РЖКП №1
ФО Озимук Н.Г.
ФОП Найдюк І.Ф.
Ф.О. Лисюк Т.Ю.
ПАТ" Волиньгаз "
Ков.управління освіти вик.ком.
ПТМ"Ковельтепло"
ФОП Мартинюк І.Д.
ФОП Кирилюк З.Ю.
РГ святої мучениці Тетяни УПЦ
ПАТ" Волиньгаз "
ФОП Тарасюк Ю.М.
ФОП Смірнов В.М.
ДП"УКРВЕТСАНЗАВОД"
Ковельське УВКГ
м.Ковель, вул.Грушевського
вул.Луцька, Купріна, Лисенка, Архипенка, 22Січня, Чупринки, Стуса, Грабовського, Заньковецької
Локачинський район
1. КТП-191 Л-2 9:00-17:00 с.В.Цевеличі вул.Центральна:населення
2. ЗТП-161 9:00-17:00 школа,ФАП,магазин, с.Павловичі, вул.Паламарчука, Набережна, Миру
місто Луцьк
Інформацію не надано
Луцький район
1. 10:00-17:00 ТзОВ»Панхім», ПАТ»Укртелеком», ФОП Мазурець С.М., ФОП Максименко Н.Й., ФОП Ільюк А.О., ФОП Кіндер В.В., ФОП Шикун О.Є., філія «Луцький райавтодор», ПВП»Едгард», ПАТ»Укрнафта», ФОП Комар Я.Л., ФОП Кулай О.Б., ФОП Ломінський О.А., ФОП Момот Л.В., ФОП Пахолко Л.П., ФОП Прохорук О.Т., ФОП Тарасюк М.П., ФОП Калінін С.В., ФОП Стольний А.М., ТзОВ»Майтім», ФОП Довгополюк, ФОП Асламов, ФОП Форманюк, ФОП Лучицький, ФОП Панасюк О.І с.Рованці вул. Кленова, Л.Українки, Тополева, Нова, Вишнева, Степова, Світла, Олександрів, Кільцева, Затишна, Гнідавська, Волинська, Заповітна, Шевченка, Проектна, Набережна, Миру, Ів. Франка, Покровська, Р.Шухевича, Соборності, Успішна, В.Стуса, пров. Каштановий, Оксамитовий, Енергетична, Хутірська, Спокійна, Жасмінова, Новоукраїнська
2. ПЛ-10 кВ Л-59 до ЛР-88 (ЗТП-160, КТП-27, 32, 394, 409, 426, 568, 599, 596, 616, 637, 662, 707, 729, 741, 764) 09:00 – 16:00 ПП Гроголь Л.І., ПП Пекот В.Я., ПП Гроголь Н.І., ж/б Цюр, ВАТ „Луцький авторемонтний завод” с.Струмівка, ВАТ „Волиньагрохім”, КООП „Вулик”, ТзОВ „Агро-Союз-Хмельницький”, АТС с.Струмівка, ПП „Добро-Буд-БМ”, ТзОВ „Алкон”, ж/б Чайка О.Ф., ж/б Онищук М.Є., ПП Пеніщук с. Струмівка вул. Лисенка, Старицького, Рівненьська, Східна, Андріївська, Яблунева, Скляренка
3. ПЛ-0,4 кВ Л-1,2,3 КТП-417 09:30 – 16:00 ФОП Матвійчук І.М. с. Озеряни вул. Незалежності, 30-80, Шевченка
Любомльський та Шацький райони
1. ЗТП-99 9:00-17:00 ФОП Богуш Ольга Іванівна Магазин,
ФОП Панчук Г.Й. Магазин,
ФОП Трофимович Віталій Павлович магазин,
Об"єдн. співвл. багатокварт.будинку "Наш дім 43" ОСББ "Наш дім 43",
ТзОВ "Фортуна" Магазин,
Тер.центр соц.обслугов.(надання соціальних послуг) Контора Любомль вул.1 Травня, Пушкіна
2. КТП-118 9:00-17:00 с Замлиння вул..Шкільна, Леніна, Зарічна
3. КТП-301 9:00-17:00 ФОП Голян Марія Миронівна Магазин вул.1 Травня буд.35, с.Головно вул..Калініна, Жовтнева,
1 Травня
Любешівський район
1. 10:00-17:00
Магазини, амбулаторія,
ВЗ ВД УДППЗ «Укрпошта», АТС, церква, будинок молитви, школа. с.Цир (частково): вул. 1 Травня, Берегова, Новосілля
2. ПЛ-10кВ Л-10-02 від КР-3 до ЗТП-198 10:00-17:00 Магазини, школа, насосна (с.Цир). с.Лахвичі, с.Цир (частково):
вул. Берегова, Новосілля
3. ПЛ-10 кВ Л-11-03 від ЗТП-220 «Вихід-Каливиця» 10:00-17:00 х. Язвіно (М.Глуша), х. Каливиця (М.Глуша)
Маневицький район
1. ПЛ-10 кВ Л 94-02 від ЛР-143 10:00-17:00 с. Будки: Школа, Будківська сільська рада, клуб, дитячий садок, Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта" відділення, ПАТ "Укртелеком" Волинська філія відділення, Новочарторийське споживче товариство магазин, ФОП Тимошенко Ю.В. кіоск, ФОП Клець Дмитро Карпович, ФОП Олійник Тетяна Іванівна пилорама, ФОП Татюк Михайло Олексійович цех, Дім молитви, ФОП Панасюк Анатолій Платонович кіоск
с. Камянуха: Дім молитви, ФОП Мартинюк О.М. кіоск, ФОП Корнійчук Л.П. магазин, Новочарторийське споживче товариство магазин, клуб с. Будки, вул. Центральна, Молодіжна, Набережна, Нова
с. Камянуха, вул. Зелена, Центральна, Лісова;
с. Новосілки
2. 10:00-17:00 ВПУ смт. Колки
місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00
м-н «Гранат»,
кіоск «Хліб» м.Нововолинськ
ву.Чайковського
вул.Кн.Ольги
Ратнівський район
1. 10:00-16:30
х. Кришево
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4 кВ КТП-116 9:00-17:00 Церква с.Уляники с.Уляники, вул. Зелена, Молодіжна
2. ПЛ-0,4 кВ ЩТП-514 9:00-17:00 с.Уляники, вул.Лісова
3. ПЛ-0,4 кВ ЩТП-479 9:00-17:00 с.Олександрівка, вул.Дачна
4. ПЛ-0,4 кВ КТП-255 9:00-17:00 МПП "Дельта" (магазин в.Виговська) м.Рожище, вул.Польова, Виговського, Гранична(непарні), Толстого, Шведа
5. ПЛ-0,4 кВ ЩТП-477 9:00-17:00 м.Рожище, вул. Курбаса
6. ПЛ-0,4 кВ КТП-94 9:00-17:00 м.Рожище ГРП, контора СТ, дім ХВЄп м.Рожище, вул. Курбаса, Хмельницького, Кармелюка, Гагаріна
7. ПЛ-0,4 кВ КТП-50 9:00-17:00 с.Незвір с.Незвір
8. ПЛ-0,4 кВ КТП-49 9:00-17:00 Бригада №1, церква
9. ПЛ-0,4 кВ КТП-180 9:00-17:00 магазин с.Доросині, вул.Молодіжна, Троцюка
10. ПЛ-0,4 кВ КТП-266 9:00-17:00 ФАП, церква, магазини, клуб, шкільна їдальня с.Тристень, вул.Незалежності, Воробйова, Шевченка, Озерна, Шкільна
11. ПЛ-0,4 кВ КТП-12 9:00-17:00 с.Залісці, вул.Високе поле, Жданова, Молодіжна, Л.Українки
12. ПЛ-0,4 кВ від КТП-23 9:00-17:00 с.Козин магазин, торговий кіоск, СКЗ-21 с.Козин, вул.Ковельська
13. ПЛ-0,4 кВ від КТП-176 9:00-17:00 с.Яблунівка с.Яблунівка
14. ПЛ-0,4 кВ від КТП-354 9:00-17:00 с.Ясенівка поштове відділення, торговий кіоск, сільська рада, магазин, ФАП, АТС с.Ясенівка, вул.Новосадів, Сонячна, Шкільна, Волі
15. ПЛ-10 кВ Л30-01 9:00-17:00 с.Іванчиці, с.Озденіж с.Іванчиці, с.Озденіж
16. ПЛ-10 кВ Л71-01 9:00-17:00 с.Бортяхівка, с.Тихотин, с.Переспа с.Бортяхівка, с.Тихотин, с.Переспа
17. ПЛ-10кВ Л18-06 9:00-17:00 м.Рожище артскважина, майстерня, ГРП, м.Рожище вул.Куліша,26-115,Шевченка,107-144,83-105, Чехова,13-30,Лугова, П.Савєльєвої,1-34, Островського,1-45,Лермонтова,14,Кольцова,41-51,К.Шолокадзе,45-91,52-114,
Старовижівський район
1. 10:00-17:00
с.Любохини вул:Гребля
Турійський район
1. ПЛ-0,4 кВ
КТП-105 Л-3 14:00-16:00 ФОП Ковальчук, Толстов, Печоха, Столярчук, Олеярник, Бевзова, Пацерук, Мисилюк, Федорук – магазин, Ощадбанк с.м.т.Луків вул.Грушевського
2. ПЛ-0,4 кВ
КТП-90
10:00-16:00 Миляновичівська с/р –клуб, школа, пошта, церква, ФАП, ФОП Янюк В.С.- магазин с. Тупали
3. ПЛ-10 кВ Л-61-07
Від ПС до ЗТП-293
КТП-215 09:00-17:00 ТзОВ «Турія» с.м.т.Турійськ вул.Ставецька
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Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
с. Кладнів: мисливське угіддя
Горохівський район
Інформацію не надано
Іваничівський район
1. ПЛ-10 кВ Л 46-03 до ЛР-99 буде виконуватись к/р лінії 10 кВ 10:00-17:00 с. Клопочин вул. Набережна, вул. Володимирська, с. Жашковичі, с. Волиця вул. Центральна;
2. ПЛ-10 кВ Л 80-03 до МВ-4 в ЗТП-94 буде виконуватись чистка траси 10:00-17:00 с. Н.Лішня вул. Ювілейна, вул. Рядянська, с. Ст. Лішня вул. Шкільна, вул. Миру, вул. Л.Українки,
вул. Шевченка
3. ПЛ-10 кВ Л 55-01 від ЛР-119 буде виконуватись к/р Р-131 ; 10:00-17:00 с. Янів, с. Бортнів, с. Бужанка,
с. Верхнів
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-10кВ Л-44-02 від ЛР-353 до КТП-121 (ТП-118, 306, 119, 174, 307, 120, 121). 09:40 – 17:00 с.Ставище: Медпункт, ССТ Сошичне (магазин).
с.Качин: Церква, Школа, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Клуб, Сільська рада, ФАП, ССТ Сошичне (магазин), Поштове відділення, ПП Ткачук Р.І., ПП Кисляк С.В., Молитовний будинок, ПП Мишей Р.В. с. Качин,
с.Ставище,
2. ПЛ-10кВ Л-59-05 від ЗТП-247 (ТП-205, 53, 276, 275, 56, 54, 55, 273, 265.) 09:40 – 17:00 ПП Гаталюк В.П., ПП Євчук В.Н., ПП Чикида М.Д., ПП Кухарик М.К., ПП Матвійчук В.І., ПП Євчук Ю.В., Школа, Церква, ПП Михальчук Н.Ф., Скважина, Дитсадок, ПП Климарчук В.Я., ПП Місьонг Г.В., Швед О.Д. (млин), К-Каширське УВГ (насосна станція), ПП Євчук В.М., Бібліотека, Амбулаторія, К-Каширське МСТ (Магазин, Бар), ПАТ «Укртелеком» (АТС), Сільська рада, Поштове відділення, ПП Куцик Ю.Л.,
с. Видерта
3. ПЛ-0,4кВ Л-2 КТП-146 09:30 – 17:00 Шкода, Медпункт, Будинок культури, ПП Пилипчук В.В. с. Житнівка, вул. Шкільна, вул. Садова,
Ківерцівський район
1. ПЛ-0,4кВ КТП-144 9:00-18:00 м.Ківерці
ФОП Скарвінко Віра Юліанівна м.Ківерці
вул.Козацька,буд.1-30,пров.Козацький,вул.Залізнична,25-37/непарні/,
вул.Мічуріна,буд.1-30
вул.Медвєвєва,буд.1-30
вул.Воровського,буд.1-71
вул.Зелена,буд.1-26,вул.П.Савельєвої,буд.1-27
2. ПЛ-0,4кВ КТП-126
9:00-18:00
ПЛ-0,4кВ КТП-126 м.Ківерці
Ківерцівське міське споживче товариство м.Ківерці
вул.45 років Перемоги
вул.Будівельників
3. ПЛ-0,4кВ КТП-256
9:00-17:00
смт.Олика
ФОП Мисковець Валентина Олександрівна
ПАТ "Державний ощадбанк України"
ФОП Сосницька Олена Вікторівна
ФОП Славіч Микола Миколайови
ФОП Леошко Володимир Євгенович
ФОП Шелепа Зоя Олександрівна
ФОП Літвінчук Жанна Володимирівна
ФОП Поліщук Володимир Євгенович
ФОП Поліщук Володимир Євгенович
ФОП Шевчук Володимир Константинович
ФОП Колошко Євгенія Миколаївна
ФОП Цибульський Андрій Володимирович
ФОП Мацута Сергій Петрович
ФОП Славіч Андрій Миколайович
ФОП Кошинська Галина Павлівна смт.Олика
вул. Замкова, буд. 1,3,5,7,9,11,вул. Незалежності,
4. КТП-5 c.Озерце 10:00-12:00 c.Озерце c.Озерце
вул.Жовтнева, буд.18-33,52
вул.Жовтнева, буд.1-17
5. КТП-11 c.Небіжка 12:00-14:00 c.Озерце
Церква
Відділ освіти
ФОП Козицька Руслана Володимирівна c.Озерце
вул.М.Вовчка,буд.1-22а,90а,98,вул.Зелена,буд.1-16,вул.Котляревського,1-34,36
вул.Котляревського, буд.35,37-46, вул.Садова,1-28
6. КТП-235 c.Небіжка 14:00-16:00 c.Небіжка
ФОП Фещук Ольга Іванівна
ПП "Корсар" c.Небіжка
вул.Котляревського,
вул.Озерцівська, буд.1-54,
Ковельський район
1. 9:00-17:00
Кооператив "Молодіжний"
Ф.О.Юхимчук Я.О.
ТОВ "ТРЕЙД ЛОГІСТІКС"
ФОП Шворак А.Я. с.Вербка
2. 9:00-17:00
ТзОВ "Пакко Холдинг"
ТзОВ "Віола-плюс"
ФОП Кобрусев О.А.
ПрАТ"Трансводгосп"
ТзОВ "Бетонник"
ПП "СТ"
ФОП Лисюк В.П.
МПП "ІНВЕСТБУД"
ТзОВ "Ліси Волині"
ККП "Добробут"
Ф.О. Несторук А.Т.
ФОП Узналі І.Х.
ТзОВ"Волинь-Кальвіс"
Ковельське СЛАТ "Тур"
ПВТП"Світязь"
ТзОВ «Інтерпорт Ковель»
МП "Еліз"
ТОВ "СП ПСБ "Волинь"
ТзОВ "АСТЕЛІТ"
ПАТ" Волиньгаз "
ФОП Ігонін І.А.
ТзОВ "ЗОЛОТИЙ ЕКВАТОР"
Сад.мас."Білий налив
ПАТ "Укрнафта"
ДП "Укрдорзв'язок"
Сад.мас. «Білий налив»
ДП «Ковел.лісове господарство»
ДП «Рівен.цех зв'язку»
РЖКП №1
ФО Озимук Н.Г.
ФОП Найдюк І.Ф.
Ф.О. Лисюк Т.Ю.
ПАТ" Волиньгаз "
Ков.управління освіти вик.ком.
ПТМ"Ковельтепло"
ФОП Мартинюк І.Д.
ФОП Кирилюк З.Ю.
РГ святої мучениці Тетяни УПЦ
ПАТ" Волиньгаз "
ФОП Тарасюк Ю.М.
ФОП Смірнов В.М.
ДП"УКРВЕТСАНЗАВОД"
Ковельське УВКГ
м.Ковель, вул.Грушевського
вул.Луцька, Купріна, Лисенка, Архипенка, 22Січня, Чупринки, Стуса, Грабовського, Заньковецької
Локачинський район
1. КТП-191 Л-2 9:00-17:00 с.В.Цевеличі вул.Центральна:населення
2. ЗТП-161 9:00-17:00 школа,ФАП,магазин, с.Павловичі, вул.Паламарчука, Набережна, Миру
місто Луцьк
Інформацію не надано
Луцький район
1. 10:00-17:00 ТзОВ»Панхім», ПАТ»Укртелеком», ФОП Мазурець С.М., ФОП Максименко Н.Й., ФОП Ільюк А.О., ФОП Кіндер В.В., ФОП Шикун О.Є., філія «Луцький райавтодор», ПВП»Едгард», ПАТ»Укрнафта», ФОП Комар Я.Л., ФОП Кулай О.Б., ФОП Ломінський О.А., ФОП Момот Л.В., ФОП Пахолко Л.П., ФОП Прохорук О.Т., ФОП Тарасюк М.П., ФОП Калінін С.В., ФОП Стольний А.М., ТзОВ»Майтім», ФОП Довгополюк, ФОП Асламов, ФОП Форманюк, ФОП Лучицький, ФОП Панасюк О.І с.Рованці вул. Кленова, Л.Українки, Тополева, Нова, Вишнева, Степова, Світла, Олександрів, Кільцева, Затишна, Гнідавська, Волинська, Заповітна, Шевченка, Проектна, Набережна, Миру, Ів. Франка, Покровська, Р.Шухевича, Соборності, Успішна, В.Стуса, пров. Каштановий, Оксамитовий, Енергетична, Хутірська, Спокійна, Жасмінова, Новоукраїнська
2. ПЛ-10 кВ Л-59 до ЛР-88 (ЗТП-160, КТП-27, 32, 394, 409, 426, 568, 599, 596, 616, 637, 662, 707, 729, 741, 764) 09:00 – 16:00 ПП Гроголь Л.І., ПП Пекот В.Я., ПП Гроголь Н.І., ж/б Цюр, ВАТ „Луцький авторемонтний завод” с.Струмівка, ВАТ „Волиньагрохім”, КООП „Вулик”, ТзОВ „Агро-Союз-Хмельницький”, АТС с.Струмівка, ПП „Добро-Буд-БМ”, ТзОВ „Алкон”, ж/б Чайка О.Ф., ж/б Онищук М.Є., ПП Пеніщук с. Струмівка вул. Лисенка, Старицького, Рівненьська, Східна, Андріївська, Яблунева, Скляренка
3. ПЛ-0,4 кВ Л-1,2,3 КТП-417 09:30 – 16:00 ФОП Матвійчук І.М. с. Озеряни вул. Незалежності, 30-80, Шевченка
Любомльський та Шацький райони
1. ЗТП-99 9:00-17:00 ФОП Богуш Ольга Іванівна Магазин,
ФОП Панчук Г.Й. Магазин,
ФОП Трофимович Віталій Павлович магазин,
Об"єдн. співвл. багатокварт.будинку "Наш дім 43" ОСББ "Наш дім 43",
ТзОВ "Фортуна" Магазин,
Тер.центр соц.обслугов.(надання соціальних послуг) Контора Любомль вул.1 Травня, Пушкіна
2. КТП-118 9:00-17:00 с Замлиння вул..Шкільна, Леніна, Зарічна
3. КТП-301 9:00-17:00 ФОП Голян Марія Миронівна Магазин вул.1 Травня буд.35, с.Головно вул..Калініна, Жовтнева,
1 Травня
Любешівський район
1. 10:00-17:00
Магазини, амбулаторія,
ВЗ ВД УДППЗ «Укрпошта», АТС, церква, будинок молитви, школа. с.Цир (частково): вул. 1 Травня, Берегова, Новосілля
2. ПЛ-10кВ Л-10-02 від КР-3 до ЗТП-198 10:00-17:00 Магазини, школа, насосна (с.Цир). с.Лахвичі, с.Цир (частково):
вул. Берегова, Новосілля
3. ПЛ-10 кВ Л-11-03 від ЗТП-220 «Вихід-Каливиця» 10:00-17:00 х. Язвіно (М.Глуша), х. Каливиця (М.Глуша)
Маневицький район
1. ПЛ-10 кВ Л 94-02 від ЛР-143 10:00-17:00 с. Будки: Школа, Будківська сільська рада, клуб, дитячий садок, Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта" відділення, ПАТ "Укртелеком" Волинська філія відділення, Новочарторийське споживче товариство магазин, ФОП Тимошенко Ю.В. кіоск, ФОП Клець Дмитро Карпович, ФОП Олійник Тетяна Іванівна пилорама, ФОП Татюк Михайло Олексійович цех, Дім молитви, ФОП Панасюк Анатолій Платонович кіоск
с. Камянуха: Дім молитви, ФОП Мартинюк О.М. кіоск, ФОП Корнійчук Л.П. магазин, Новочарторийське споживче товариство магазин, клуб с. Будки, вул. Центральна, Молодіжна, Набережна, Нова
с. Камянуха, вул. Зелена, Центральна, Лісова;
с. Новосілки
2. 10:00-17:00 ВПУ смт. Колки
місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00
м-н «Гранат»,
кіоск «Хліб» м.Нововолинськ
ву.Чайковського
вул.Кн.Ольги
Ратнівський район
1. 10:00-16:30
х. Кришево
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4 кВ КТП-116 9:00-17:00 Церква с.Уляники с.Уляники, вул. Зелена, Молодіжна
2. ПЛ-0,4 кВ ЩТП-514 9:00-17:00 с.Уляники, вул.Лісова
3. ПЛ-0,4 кВ ЩТП-479 9:00-17:00 с.Олександрівка, вул.Дачна
4. ПЛ-0,4 кВ КТП-255 9:00-17:00 МПП "Дельта" (магазин в.Виговська) м.Рожище, вул.Польова, Виговського, Гранична(непарні), Толстого, Шведа
5. ПЛ-0,4 кВ ЩТП-477 9:00-17:00 м.Рожище, вул. Курбаса
6. ПЛ-0,4 кВ КТП-94 9:00-17:00 м.Рожище ГРП, контора СТ, дім ХВЄп м.Рожище, вул. Курбаса, Хмельницького, Кармелюка, Гагаріна
7. ПЛ-0,4 кВ КТП-50 9:00-17:00 с.Незвір с.Незвір
8. ПЛ-0,4 кВ КТП-49 9:00-17:00 Бригада №1, церква
9. ПЛ-0,4 кВ КТП-180 9:00-17:00 магазин с.Доросині, вул.Молодіжна, Троцюка
10. ПЛ-0,4 кВ КТП-266 9:00-17:00 ФАП, церква, магазини, клуб, шкільна їдальня с.Тристень, вул.Незалежності, Воробйова, Шевченка, Озерна, Шкільна
11. ПЛ-0,4 кВ КТП-12 9:00-17:00 с.Залісці, вул.Високе поле, Жданова, Молодіжна, Л.Українки
12. ПЛ-0,4 кВ від КТП-23 9:00-17:00 с.Козин магазин, торговий кіоск, СКЗ-21 с.Козин, вул.Ковельська
13. ПЛ-0,4 кВ від КТП-176 9:00-17:00 с.Яблунівка с.Яблунівка
14. ПЛ-0,4 кВ від КТП-354 9:00-17:00 с.Ясенівка поштове відділення, торговий кіоск, сільська рада, магазин, ФАП, АТС с.Ясенівка, вул.Новосадів, Сонячна, Шкільна, Волі
15. ПЛ-10 кВ Л30-01 9:00-17:00 с.Іванчиці, с.Озденіж с.Іванчиці, с.Озденіж
16. ПЛ-10 кВ Л71-01 9:00-17:00 с.Бортяхівка, с.Тихотин, с.Переспа с.Бортяхівка, с.Тихотин, с.Переспа
17. ПЛ-10кВ Л18-06 9:00-17:00 м.Рожище артскважина, майстерня, ГРП, м.Рожище вул.Куліша,26-115,Шевченка,107-144,83-105, Чехова,13-30,Лугова, П.Савєльєвої,1-34, Островського,1-45,Лермонтова,14,Кольцова,41-51,К.Шолокадзе,45-91,52-114,
Старовижівський район
1. 10:00-17:00
с.Любохини вул:Гребля
Турійський район
1. ПЛ-0,4 кВ
КТП-105 Л-3 14:00-16:00 ФОП Ковальчук, Толстов, Печоха, Столярчук, Олеярник, Бевзова, Пацерук, Мисилюк, Федорук – магазин, Ощадбанк с.м.т.Луків вул.Грушевського
2. ПЛ-0,4 кВ
КТП-90
10:00-16:00 Миляновичівська с/р –клуб, школа, пошта, церква, ФАП, ФОП Янюк В.С.- магазин с. Тупали
3. ПЛ-10 кВ Л-61-07
Від ПС до ЗТП-293
КТП-215 09:00-17:00 ТзОВ «Турія» с.м.т.Турійськ вул.Ставецька
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