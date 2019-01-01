Де на Волині та у Луцьку не буде світла 20 серпня

На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 20 серпня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:1. 09:00-17:00с. Кладнів: мисливське угіддяІнформацію не надано1. ПЛ-10 кВ Л 46-03 до ЛР-99 буде виконуватись к/р лінії 10 кВ 10:00-17:00 с. Клопочин вул. Набережна, вул. Володимирська, с. Жашковичі, с. Волиця вул. Центральна;2. ПЛ-10 кВ Л 80-03 до МВ-4 в ЗТП-94 буде виконуватись чистка траси 10:00-17:00 с. Н.Лішня вул. Ювілейна, вул. Рядянська, с. Ст. Лішня вул. Шкільна, вул. Миру, вул. Л.Українки,вул. Шевченка3. ПЛ-10 кВ Л 55-01 від ЛР-119 буде виконуватись к/р Р-131 ; 10:00-17:00 с. Янів, с. Бортнів, с. Бужанка,с. Верхнів1. ПЛ-10кВ Л-44-02 від ЛР-353 до КТП-121 (ТП-118, 306, 119, 174, 307, 120, 121). 09:40 – 17:00 с.Ставище: Медпункт, ССТ Сошичне (магазин).с.Качин: Церква, Школа, ПАТ «Укртелеком» (АТС), Клуб, Сільська рада, ФАП, ССТ Сошичне (магазин), Поштове відділення, ПП Ткачук Р.І., ПП Кисляк С.В., Молитовний будинок, ПП Мишей Р.В. с. Качин,с.Ставище,2. ПЛ-10кВ Л-59-05 від ЗТП-247 (ТП-205, 53, 276, 275, 56, 54, 55, 273, 265.) 09:40 – 17:00 ПП Гаталюк В.П., ПП Євчук В.Н., ПП Чикида М.Д., ПП Кухарик М.К., ПП Матвійчук В.І., ПП Євчук Ю.В., Школа, Церква, ПП Михальчук Н.Ф., Скважина, Дитсадок, ПП Климарчук В.Я., ПП Місьонг Г.В., Швед О.Д. (млин), К-Каширське УВГ (насосна станція), ПП Євчук В.М., Бібліотека, Амбулаторія, К-Каширське МСТ (Магазин, Бар), ПАТ «Укртелеком» (АТС), Сільська рада, Поштове відділення, ПП Куцик Ю.Л.,с. Видерта3. ПЛ-0,4кВ Л-2 КТП-146 09:30 – 17:00 Шкода, Медпункт, Будинок культури, ПП Пилипчук В.В. с. Житнівка, вул. Шкільна, вул. Садова,1. ПЛ-0,4кВ КТП-144 9:00-18:00 м.КіверціФОП Скарвінко Віра Юліанівна м.Ківерцівул.Козацька,буд.1-30,пров.Козацький,вул.Залізнична,25-37/непарні/,вул.Мічуріна,буд.1-30вул.Медвєвєва,буд.1-30вул.Воровського,буд.1-71вул.Зелена,буд.1-26,вул.П.Савельєвої,буд.1-272. ПЛ-0,4кВ КТП-1269:00-18:00ПЛ-0,4кВ КТП-126 м.КіверціКіверцівське міське споживче товариство м.Ківерцівул.45 років Перемогивул.Будівельників3. ПЛ-0,4кВ КТП-2569:00-17:00смт.ОликаФОП Мисковець Валентина ОлександрівнаПАТ "Державний ощадбанк України"ФОП Сосницька Олена ВікторівнаФОП Славіч Микола МиколайовиФОП Леошко Володимир ЄвгеновичФОП Шелепа Зоя ОлександрівнаФОП Літвінчук Жанна ВолодимирівнаФОП Поліщук Володимир ЄвгеновичФОП Поліщук Володимир ЄвгеновичФОП Шевчук Володимир КонстантиновичФОП Колошко Євгенія МиколаївнаФОП Цибульський Андрій ВолодимировичФОП Мацута Сергій ПетровичФОП Славіч Андрій МиколайовичФОП Кошинська Галина Павлівна смт.Оликавул. Замкова, буд. 1,3,5,7,9,11,вул. Незалежності,4. КТП-5 c.Озерце 10:00-12:00 c.Озерце c.Озерцевул.Жовтнева, буд.18-33,52вул.Жовтнева, буд.1-175. КТП-11 c.Небіжка 12:00-14:00 c.ОзерцеЦеркваВідділ освітиФОП Козицька Руслана Володимирівна c.Озерцевул.М.Вовчка,буд.1-22а,90а,98,вул.Зелена,буд.1-16,вул.Котляревського,1-34,36вул.Котляревського, буд.35,37-46, вул.Садова,1-286. КТП-235 c.Небіжка 14:00-16:00 c.НебіжкаФОП Фещук Ольга ІванівнаПП "Корсар" c.Небіжкавул.Котляревського,вул.Озерцівська, буд.1-54,1. 9:00-17:00Кооператив "Молодіжний"Ф.О.Юхимчук Я.О.ТОВ "ТРЕЙД ЛОГІСТІКС"ФОП Шворак А.Я. с.Вербка2. 9:00-17:00ТзОВ "Пакко Холдинг"ТзОВ "Віола-плюс"ФОП Кобрусев О.А.ПрАТ"Трансводгосп"ТзОВ "Бетонник"ПП "СТ"ФОП Лисюк В.П.МПП "ІНВЕСТБУД"ТзОВ "Ліси Волині"ККП "Добробут"Ф.О. Несторук А.Т.ФОП Узналі І.Х.ТзОВ"Волинь-Кальвіс"Ковельське СЛАТ "Тур"ПВТП"Світязь"ТзОВ «Інтерпорт Ковель»МП "Еліз"ТОВ "СП ПСБ "Волинь"ТзОВ "АСТЕЛІТ"ПАТ" Волиньгаз "ФОП Ігонін І.А.ТзОВ "ЗОЛОТИЙ ЕКВАТОР"Сад.мас."Білий наливПАТ "Укрнафта"ДП "Укрдорзв'язок"Сад.мас. «Білий налив»ДП «Ковел.лісове господарство»ДП «Рівен.цех зв'язку»РЖКП №1ФО Озимук Н.Г.ФОП Найдюк І.Ф.Ф.О. Лисюк Т.Ю.ПАТ" Волиньгаз "Ков.управління освіти вик.ком.ПТМ"Ковельтепло"ФОП Мартинюк І.Д.ФОП Кирилюк З.Ю.РГ святої мучениці Тетяни УПЦПАТ" Волиньгаз "ФОП Тарасюк Ю.М.ФОП Смірнов В.М.ДП"УКРВЕТСАНЗАВОД"Ковельське УВКГм.Ковель, вул.Грушевськоговул.Луцька, Купріна, Лисенка, Архипенка, 22Січня, Чупринки, Стуса, Грабовського, Заньковецької1. КТП-191 Л-2 9:00-17:00 с.В.Цевеличі вул.Центральна:населення2. ЗТП-161 9:00-17:00 школа,ФАП,магазин, с.Павловичі, вул.Паламарчука, Набережна, МируІнформацію не надано1. 10:00-17:00 ТзОВ»Панхім», ПАТ»Укртелеком», ФОП Мазурець С.М., ФОП Максименко Н.Й., ФОП Ільюк А.О., ФОП Кіндер В.В., ФОП Шикун О.Є., філія «Луцький райавтодор», ПВП»Едгард», ПАТ»Укрнафта», ФОП Комар Я.Л., ФОП Кулай О.Б., ФОП Ломінський О.А., ФОП Момот Л.В., ФОП Пахолко Л.П., ФОП Прохорук О.Т., ФОП Тарасюк М.П., ФОП Калінін С.В., ФОП Стольний А.М., ТзОВ»Майтім», ФОП Довгополюк, ФОП Асламов, ФОП Форманюк, ФОП Лучицький, ФОП Панасюк О.І с.Рованці вул. Кленова, Л.Українки, Тополева, Нова, Вишнева, Степова, Світла, Олександрів, Кільцева, Затишна, Гнідавська, Волинська, Заповітна, Шевченка, Проектна, Набережна, Миру, Ів. Франка, Покровська, Р.Шухевича, Соборності, Успішна, В.Стуса, пров. Каштановий, Оксамитовий, Енергетична, Хутірська, Спокійна, Жасмінова, Новоукраїнська2. ПЛ-10 кВ Л-59 до ЛР-88 (ЗТП-160, КТП-27, 32, 394, 409, 426, 568, 599, 596, 616, 637, 662, 707, 729, 741, 764) 09:00 – 16:00 ПП Гроголь Л.І., ПП Пекот В.Я., ПП Гроголь Н.І., ж/б Цюр, ВАТ „Луцький авторемонтний завод” с.Струмівка, ВАТ „Волиньагрохім”, КООП „Вулик”, ТзОВ „Агро-Союз-Хмельницький”, АТС с.Струмівка, ПП „Добро-Буд-БМ”, ТзОВ „Алкон”, ж/б Чайка О.Ф., ж/б Онищук М.Є., ПП Пеніщук с. Струмівка вул. Лисенка, Старицького, Рівненьська, Східна, Андріївська, Яблунева, Скляренка3. ПЛ-0,4 кВ Л-1,2,3 КТП-417 09:30 – 16:00 ФОП Матвійчук І.М. с. Озеряни вул. Незалежності, 30-80, Шевченка1. ЗТП-99 9:00-17:00 ФОП Богуш Ольга Іванівна Магазин,ФОП Панчук Г.Й. Магазин,ФОП Трофимович Віталій Павлович магазин,Об"єдн. співвл. багатокварт.будинку "Наш дім 43" ОСББ "Наш дім 43",ТзОВ "Фортуна" Магазин,Тер.центр соц.обслугов.(надання соціальних послуг) Контора Любомль вул.1 Травня, Пушкіна2. КТП-118 9:00-17:00 с Замлиння вул..Шкільна, Леніна, Зарічна3. КТП-301 9:00-17:00 ФОП Голян Марія Миронівна Магазин вул.1 Травня буд.35, с.Головно вул..Калініна, Жовтнева,1 Травня1. 10:00-17:00Магазини, амбулаторія,ВЗ ВД УДППЗ «Укрпошта», АТС, церква, будинок молитви, школа. с.Цир (частково): вул. 1 Травня, Берегова, Новосілля2. ПЛ-10кВ Л-10-02 від КР-3 до ЗТП-198 10:00-17:00 Магазини, школа, насосна (с.Цир). с.Лахвичі, с.Цир (частково):вул. Берегова, Новосілля3. ПЛ-10 кВ Л-11-03 від ЗТП-220 «Вихід-Каливиця» 10:00-17:00 х. Язвіно (М.Глуша), х. Каливиця (М.Глуша)1. ПЛ-10 кВ Л 94-02 від ЛР-143 10:00-17:00 с. Будки: Школа, Будківська сільська рада, клуб, дитячий садок, Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта" відділення, ПАТ "Укртелеком" Волинська філія відділення, Новочарторийське споживче товариство магазин, ФОП Тимошенко Ю.В. кіоск, ФОП Клець Дмитро Карпович, ФОП Олійник Тетяна Іванівна пилорама, ФОП Татюк Михайло Олексійович цех, Дім молитви, ФОП Панасюк Анатолій Платонович кіоскс. Камянуха: Дім молитви, ФОП Мартинюк О.М. кіоск, ФОП Корнійчук Л.П. магазин, Новочарторийське споживче товариство магазин, клуб с. Будки, вул. Центральна, Молодіжна, Набережна, Новас. Камянуха, вул. Зелена, Центральна, Лісова;с. Новосілки2. 10:00-17:00 ВПУ смт. Колки1. 09:00-17:00м-н «Гранат»,кіоск «Хліб» м.Нововолинськву.Чайковськоговул.Кн.Ольги1. 10:00-16:30х. Кришево1. ПЛ-0,4 кВ КТП-116 9:00-17:00 Церква с.Уляники с.Уляники, вул. Зелена, Молодіжна2. ПЛ-0,4 кВ ЩТП-514 9:00-17:00 с.Уляники, вул.Лісова3. ПЛ-0,4 кВ ЩТП-479 9:00-17:00 с.Олександрівка, вул.Дачна4. ПЛ-0,4 кВ КТП-255 9:00-17:00 МПП "Дельта" (магазин в.Виговська) м.Рожище, вул.Польова, Виговського, Гранична(непарні), Толстого, Шведа5. ПЛ-0,4 кВ ЩТП-477 9:00-17:00 м.Рожище, вул. Курбаса6. ПЛ-0,4 кВ КТП-94 9:00-17:00 м.Рожище ГРП, контора СТ, дім ХВЄп м.Рожище, вул. Курбаса, Хмельницького, Кармелюка, Гагаріна7. ПЛ-0,4 кВ КТП-50 9:00-17:00 с.Незвір с.Незвір8. ПЛ-0,4 кВ КТП-49 9:00-17:00 Бригада №1, церква9. ПЛ-0,4 кВ КТП-180 9:00-17:00 магазин с.Доросині, вул.Молодіжна, Троцюка10. ПЛ-0,4 кВ КТП-266 9:00-17:00 ФАП, церква, магазини, клуб, шкільна їдальня с.Тристень, вул.Незалежності, Воробйова, Шевченка, Озерна, Шкільна11. ПЛ-0,4 кВ КТП-12 9:00-17:00 с.Залісці, вул.Високе поле, Жданова, Молодіжна, Л.Українки12. ПЛ-0,4 кВ від КТП-23 9:00-17:00 с.Козин магазин, торговий кіоск, СКЗ-21 с.Козин, вул.Ковельська13. ПЛ-0,4 кВ від КТП-176 9:00-17:00 с.Яблунівка с.Яблунівка14. ПЛ-0,4 кВ від КТП-354 9:00-17:00 с.Ясенівка поштове відділення, торговий кіоск, сільська рада, магазин, ФАП, АТС с.Ясенівка, вул.Новосадів, Сонячна, Шкільна, Волі15. ПЛ-10 кВ Л30-01 9:00-17:00 с.Іванчиці, с.Озденіж с.Іванчиці, с.Озденіж16. ПЛ-10 кВ Л71-01 9:00-17:00 с.Бортяхівка, с.Тихотин, с.Переспа с.Бортяхівка, с.Тихотин, с.Переспа17. ПЛ-10кВ Л18-06 9:00-17:00 м.Рожище артскважина, майстерня, ГРП, м.Рожище вул.Куліша,26-115,Шевченка,107-144,83-105, Чехова,13-30,Лугова, П.Савєльєвої,1-34, Островського,1-45,Лермонтова,14,Кольцова,41-51,К.Шолокадзе,45-91,52-114,1. 10:00-17:00с.Любохини вул:Гребля1. ПЛ-0,4 кВКТП-105 Л-3 14:00-16:00 ФОП Ковальчук, Толстов, Печоха, Столярчук, Олеярник, Бевзова, Пацерук, Мисилюк, Федорук – магазин, Ощадбанк с.м.т.Луків вул.Грушевського2. ПЛ-0,4 кВКТП-9010:00-16:00 Миляновичівська с/р –клуб, школа, пошта, церква, ФАП, ФОП Янюк В.С.- магазин с. Тупали3. ПЛ-10 кВ Л-61-07Від ПС до ЗТП-293КТП-215 09:00-17:00 ТзОВ «Турія» с.м.т.Турійськ вул.Ставецька