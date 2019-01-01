Перший раз у перший клас: волинські лікарі розповіли, як підготувати дитину до школи





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За словами лікарів, найголовніше у підготовці - це відсутність паніки. Дитина відчуває ваш настрій. Боїтеся ви - невпевнена вона. Ви знаєте, що все буде добре - дитина також вірить в це.



Готовність до змін у способі життя всієї сім'ї. Тепер все буде по-іншому і взаємопідтримка дуже важлива. Зміниться графік, зміняться потреби, зміняться ранки і вечори. Не нервуючись, а допомагаючи і підтримуючи один одного ви зможете прожити цей період без стресу.



Планування. Маючи чіткий план дій, ви зможете контролювати процес. Плануйте все, що можна спланувати: хто забиратиме дитину, хто готуватиме сніданки, скільки часу потрібно, щоб зібратися…



Гнучкість. Бо головне у плануванні - готовність до різних непередбачуваних випадків. Ідеально не буває ніколи, головне не панікувати, а вміти пристосуватися. Пам'ятайте: оцінки, успіхи, відповідальність дитини - важливо.



Міцне здоров'я. Ми раді, що сучасна школа стає все ближчою до розуміння цього і зараз першокласників не навантажують великою кількість домашніх завдань. Проте відповідають за здоров'я дитини в першу чергу батьки.



Правильний раціон. І саме ви маєте подбати, щоб раціон був повноцінний, а дитина їла вчасно. Щоб сон тривав саме стільки, скільки треба для відновлення. І щоб жодне зауваження не ставало приводом для стресу.



Прогулянки. Школярі мають перебувати на свіжому повітрі не менше часу, ніж у дошкільному віці. Наголошують на цьому, бо це найчастіша помилка. Коли дитина дошкільня - батьки дбають, щоб вона гуляла достатньо часу. А ось коли починається школа, це якось стає менш важливо і це неправильно. Прогулянки мають бути у будь-яку погоду. Дитина має розвантажувати мізки і дихати свіжим повітрям.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинянам розповіли, як підготувати першокласника до школи.Про це повідомляє медичний центр "Благомед" на сторінці у Facebook.За словами лікарів, найголовніше у підготовці - це відсутність паніки. Дитина відчуває ваш настрій. Боїтеся ви - невпевнена вона. Ви знаєте, що все буде добре - дитина також вірить в це.Тепер все буде по-іншому і взаємопідтримка дуже важлива. Зміниться графік, зміняться потреби, зміняться ранки і вечори. Не нервуючись, а допомагаючи і підтримуючи один одного ви зможете прожити цей період без стресу.Маючи чіткий план дій, ви зможете контролювати процес. Плануйте все, що можна спланувати: хто забиратиме дитину, хто готуватиме сніданки, скільки часу потрібно, щоб зібратися…Бо головне у плануванні - готовність до різних непередбачуваних випадків. Ідеально не буває ніколи, головне не панікувати, а вміти пристосуватися. Пам'ятайте: оцінки, успіхи, відповідальність дитини - важливо.Ми раді, що сучасна школа стає все ближчою до розуміння цього і зараз першокласників не навантажують великою кількість домашніх завдань. Проте відповідають за здоров'я дитини в першу чергу батьки.І саме ви маєте подбати, щоб раціон був повноцінний, а дитина їла вчасно. Щоб сон тривав саме стільки, скільки треба для відновлення. І щоб жодне зауваження не ставало приводом для стресу.Школярі мають перебувати на свіжому повітрі не менше часу, ніж у дошкільному віці. Наголошують на цьому, бо це найчастіша помилка. Коли дитина дошкільня - батьки дбають, щоб вона гуляла достатньо часу. А ось коли починається школа, це якось стає менш важливо і це неправильно. Прогулянки мають бути у будь-яку погоду. Дитина має розвантажувати мізки і дихати свіжим повітрям.

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