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Казкові краєвиди волинського міста з висоти пташиного польоту. ФОТО. ВІДЕО

Казкові краєвиди волинського міста з висоти пташиного польоту. ФОТО. ВІДЕО
Опублікували неймовірні краєвиди Володимира-Волинського з висоти пташиного польоту.

У місті, не дивлячись на щільність міської забудови, багато дерев та навіть є кілька парків, - повідомляє Буг.

Окрім сірих доріг і брунатних дахів місто влітку переповнює зелений колір.

Також у відео можна побачити міські краєвиди перед заходом сонця.



Казкові краєвиди волинського міста з висоти пташиного польоту. ФОТО. ВІДЕО
Казкові краєвиди волинського міста з висоти пташиного польоту. ФОТО. ВІДЕО
Казкові краєвиди волинського міста з висоти пташиного польоту. ФОТО. ВІДЕО
Казкові краєвиди волинського міста з висоти пташиного польоту. ФОТО. ВІДЕО
Казкові краєвиди волинського міста з висоти пташиного польоту. ФОТО. ВІДЕО
Казкові краєвиди волинського міста з висоти пташиного польоту. ФОТО. ВІДЕО

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Теги: відео, Волинь, краєвид, захід сонця
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