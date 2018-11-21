Казкові краєвиди волинського міста з висоти пташиного польоту. ФОТО. ВІДЕО





У місті, не дивлячись на щільність міської забудови, багато дерев та навіть є кілька парків, - повідомляє



Окрім сірих доріг і брунатних дахів місто влітку переповнює зелений колір.



Також у відео можна побачити міські краєвиди перед заходом сонця.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Опублікували неймовірні краєвиди Володимира-Волинського з висоти пташиного польоту.У місті, не дивлячись на щільність міської забудови, багато дерев та навіть є кілька парків, - повідомляє Буг Окрім сірих доріг і брунатних дахів місто влітку переповнює зелений колір.Також у відео можна побачити міські краєвиди перед заходом сонця.

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