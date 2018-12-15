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3,01 проміле: п'яний волинянин не впорався з керуванням та злетів у кювет. ФОТО

3,01 проміле: п'яний волинянин не впорався з керуванням та злетів у кювет. ФОТО
На автодорозі Н-22 «Устилуг-Луцьк-Рівне» волинянин за кермом ВАЗ злетів з дороги.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волинської області.

19 серпня патрульні прибули на виклик про дорожньо-транспортну пригоду на автодорозі Н-22: автомобіль ВАЗ лежав далеко в кюветі, поруч перебував водій 1979 року народження та пасажир.

Поліцейські встановили, що керманич із села Забороль не впорався з керуванням.

Пізніше в наркодиспансері той пройшов перевірку: мав у 15 разів перевищену норму алкоголю в крові (3, 01 проміле)

«Оформленням матеріалів займалась слідчо-оперативна група, оскільки пасажир автомобіля звернувся по медичну допомогу», – йдеться у дописі.

3,01 проміле: п'яний волинянин не впорався з керуванням та злетів у кювет. ФОТО
3,01 проміле: п'яний волинянин не впорався з керуванням та злетів у кювет. ФОТО
3,01 проміле: п'яний волинянин не впорався з керуванням та злетів у кювет. ФОТО
3,01 проміле: п'яний волинянин не впорався з керуванням та злетів у кювет. ФОТО

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Теги: алкоголь, Волинь, водій, поліція
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Коментарі 1
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А чому писок закрили? Країна має знати своїх "хероїв".
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