3,01 проміле: п'яний волинянин не впорався з керуванням та злетів у кювет. ФОТО

На автодорозі Н-22 «Устилуг-Луцьк-Рівне» волинянин за кермом ВАЗ злетів з дороги.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волинської області.19 серпня патрульні прибули на виклик про дорожньо-транспортну пригоду на автодорозі Н-22: автомобіль ВАЗ лежав далеко в кюветі, поруч перебував водій 1979 року народження та пасажир.Поліцейські встановили, що керманич із села Забороль не впорався з керуванням.Пізніше в наркодиспансері той пройшов перевірку: мав у 15 разів перевищену норму алкоголю в крові (3, 01 проміле)«Оформленням матеріалів займалась слідчо-оперативна група, оскільки пасажир автомобіля звернувся по медичну допомогу», – йдеться у дописі.