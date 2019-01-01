вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Скільки коштують свіжі гриби на Старому ринку у Луцьку

Скільки коштують свіжі гриби на Старому ринку у Луцьку
Сезон грибів на Волині – у самому розпалі. І на Старому ринку у Луцьку гриби стали дещо дешевші.

Як розповіла ІА "Конкурент" продавчиня Галина, грибів у цьому році багато. На ринок вона приїхала з села Клепачів. Каже, у їхньому лісі дуже багато лучан. Але, щоб назбирати гриби, потрібно, звичайно, знати місця.

Білі гриби жінка продає по 130 грн за кілограм. Каже, усього їх у неї було 5,5 кг. Лишилося трохи більше одного кг, і віддавала їх жінка за 120 грн. Також продавала маслята за 30 грн за один кг, красноголовці – по 50 грн.

У різних продавців – різні ціни. Старі білі гриби також ми знайшли за 80 грн за один кг, красноголовці – 30 грн.

Продають на ринку і лисички – 40 грн за кг.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: гриби, сезон, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Від і до: за скільки можна купити мед у центрі Луцька. ФОТО
У Луцьку підвищили вартість проїзду в тролейбусах
Красуні та красені першого дня «Бандерштату». ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 20 серпня
Сьогодні, 20:00
В українських школах вводять новий курс для старшокласників
Сьогодні, 19:43
Скільки коштують свіжі гриби на Старому ринку у Луцьку
Сьогодні, 19:22
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 20 серпня
Сьогодні, 19:00
Капеланів з Волині прирівняли до бійців АТО
Сьогодні, 18:40
Схожі новини
Скільки коштують гриби на луцькому ринку. ВІДЕО Скільки коштують гриби на луцькому ринку. ВІДЕО
01 серпень, 10:46
Волиняни діляться світлинами грибних трофеїв. ФОТО Волиняни діляться світлинами грибних трофеїв. ФОТО
22 липень, 13:44
На Волині знайшли молоко, гриби та ягоди з радіацією На Волині знайшли молоко, гриби та ягоди з радіацією
09 липень, 16:01
Комерційну заготівлю ягід і грибів взяли під контроль волинські фіскали Комерційну заготівлю ягід і грибів взяли під контроль волинські фіскали
30 червень, 09:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У волинянина поцупили три велосипеди
Сьогодні, 20:33
 0
Казкові краєвиди волинського міста з висоти пташиного польоту. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 20:17
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 20 серпня
Сьогодні, 20:00
 0
В українських школах вводять новий курс для старшокласників
Сьогодні, 19:43
 0
Скільки коштують свіжі гриби на Старому ринку у Луцьку
Сьогодні, 19:22
 0
Медіа
відео
1/8
﻿