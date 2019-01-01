Скільки коштують свіжі гриби на Старому ринку у Луцьку





Як розповіла ІА



Білі гриби жінка продає по 130 грн за кілограм. Каже, усього їх у неї було 5,5 кг. Лишилося трохи більше одного кг, і віддавала їх жінка за 120 грн. Також продавала маслята за 30 грн за один кг, красноголовці – по 50 грн.



У різних продавців – різні ціни. Старі білі гриби також ми знайшли за 80 грн за один кг, красноголовці – 30 грн.



Продають на ринку і лисички – 40 грн за кг.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сезон грибів на Волині – у самому розпалі. І на Старому ринку у Луцьку гриби стали дещо дешевші.Як розповіла ІА "Конкурент" продавчиня Галина, грибів у цьому році багато. На ринок вона приїхала з села Клепачів. Каже, у їхньому лісі дуже багато лучан. Але, щоб назбирати гриби, потрібно, звичайно, знати місця.Білі гриби жінка продає по 130 грн за кілограм. Каже, усього їх у неї було 5,5 кг. Лишилося трохи більше одного кг, і віддавала їх жінка за 120 грн. Також продавала маслята за 30 грн за один кг, красноголовці – по 50 грн.У різних продавців – різні ціни. Старі білі гриби також ми знайшли за 80 грн за один кг, красноголовці – 30 грн.Продають на ринку і лисички – 40 грн за кг.

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