Скільки коштують свіжі гриби на Старому ринку у Луцьку
Сьогодні, 19:22
Сезон грибів на Волині – у самому розпалі. І на Старому ринку у Луцьку гриби стали дещо дешевші.
Як розповіла ІА "Конкурент" продавчиня Галина, грибів у цьому році багато. На ринок вона приїхала з села Клепачів. Каже, у їхньому лісі дуже багато лучан. Але, щоб назбирати гриби, потрібно, звичайно, знати місця.
Білі гриби жінка продає по 130 грн за кілограм. Каже, усього їх у неї було 5,5 кг. Лишилося трохи більше одного кг, і віддавала їх жінка за 120 грн. Також продавала маслята за 30 грн за один кг, красноголовці – по 50 грн.
У різних продавців – різні ціни. Старі білі гриби також ми знайшли за 80 грн за один кг, красноголовці – 30 грн.
Продають на ринку і лисички – 40 грн за кг.
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Як розповіла ІА "Конкурент" продавчиня Галина, грибів у цьому році багато. На ринок вона приїхала з села Клепачів. Каже, у їхньому лісі дуже багато лучан. Але, щоб назбирати гриби, потрібно, звичайно, знати місця.
Білі гриби жінка продає по 130 грн за кілограм. Каже, усього їх у неї було 5,5 кг. Лишилося трохи більше одного кг, і віддавала їх жінка за 120 грн. Також продавала маслята за 30 грн за один кг, красноголовці – по 50 грн.
У різних продавців – різні ціни. Старі білі гриби також ми знайшли за 80 грн за один кг, красноголовці – 30 грн.
Продають на ринку і лисички – 40 грн за кг.
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