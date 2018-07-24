Луцькі поліцейські спіймали наркодилера-оптовика: деталі. ФОТО

правоохоронці затримали чоловіка, який займався продажем наркотиків. Ним виявився 27-річний харків'янин, який систематично надсилав поштою у Луцьк психотропні речовини.



Прокурори Луцької місцевої прокуратури здійснюють процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні про незаконне придбання, зберігання, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин в особливо великих розмірах, вчинені 27-річним мешканцем Харкова, - інформує



Працівники Луцького відділу поліції уподовж 2019 року зафіксували 2 епізоди пересилання громадянином із Вінниці та Харкова у Луцьк психотропних речовин покупцям, з якими він зв'язувався через Інтернет.



Так, використовуючи вигадані анкетні дані, зловмисник поштою пересилав психотропи й у інші міста України.



16 серпня працівниками поліції під час санкціонуваного Луцьким міськрайонним судом обшуку у відділенні поштового оператора у Харкові вилучили 3 посилки із психотропною речовиною PVP, які громадянин надіслав адресатам.



Також за місцем проживання зловмисника виявили й вилучили наркотичні засоби та психотропні речовини, обсяг яких встановлює експертиза.



Чоловіка затримали та повідомили йому про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,3 ст. 307 КК України.



Суд обрав йому запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 діб.



Зауважують, що за вчинення таких злочинів Кримінальним кодексом України передбачено покарання аж до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.







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