Луцькі поліцейські спіймали наркодилера-оптовика: деталі. ФОТО
Сьогодні, 16:48
Днями луцькі правоохоронці затримали чоловіка, який займався продажем наркотиків. Ним виявився 27-річний харків'янин, який систематично надсилав поштою у Луцьк психотропні речовини.
Прокурори Луцької місцевої прокуратури здійснюють процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні про незаконне придбання, зберігання, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин в особливо великих розмірах, вчинені 27-річним мешканцем Харкова, - інформує прокуратура Волині.
Працівники Луцького відділу поліції уподовж 2019 року зафіксували 2 епізоди пересилання громадянином із Вінниці та Харкова у Луцьк психотропних речовин покупцям, з якими він зв'язувався через Інтернет.
Так, використовуючи вигадані анкетні дані, зловмисник поштою пересилав психотропи й у інші міста України.
16 серпня працівниками поліції під час санкціонуваного Луцьким міськрайонним судом обшуку у відділенні поштового оператора у Харкові вилучили 3 посилки із психотропною речовиною PVP, які громадянин надіслав адресатам.
Також за місцем проживання зловмисника виявили й вилучили наркотичні засоби та психотропні речовини, обсяг яких встановлює експертиза.
Чоловіка затримали та повідомили йому про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,3 ст. 307 КК України.
Суд обрав йому запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 діб.
Зауважують, що за вчинення таких злочинів Кримінальним кодексом України передбачено покарання аж до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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Прокурори Луцької місцевої прокуратури здійснюють процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні про незаконне придбання, зберігання, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин в особливо великих розмірах, вчинені 27-річним мешканцем Харкова, - інформує прокуратура Волині.
Працівники Луцького відділу поліції уподовж 2019 року зафіксували 2 епізоди пересилання громадянином із Вінниці та Харкова у Луцьк психотропних речовин покупцям, з якими він зв'язувався через Інтернет.
Так, використовуючи вигадані анкетні дані, зловмисник поштою пересилав психотропи й у інші міста України.
16 серпня працівниками поліції під час санкціонуваного Луцьким міськрайонним судом обшуку у відділенні поштового оператора у Харкові вилучили 3 посилки із психотропною речовиною PVP, які громадянин надіслав адресатам.
Також за місцем проживання зловмисника виявили й вилучили наркотичні засоби та психотропні речовини, обсяг яких встановлює експертиза.
Чоловіка затримали та повідомили йому про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,3 ст. 307 КК України.
Суд обрав йому запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 діб.
Зауважують, що за вчинення таких злочинів Кримінальним кодексом України передбачено покарання аж до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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