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Волинські кавуни: як фермер вирощує «смугастиків» у Ковельському районі. ВІДЕО

Волинські кавуни: як фермер вирощує «смугастиків» у Ковельському районі. ВІДЕО
Фермер із Ковельського району має власний баштан.

На двох гектарах поля чимало смугастих, соковитих кавунів. Ягоди там різних сортів. Ті, хто їх куштували кажуть, що волинські кавуни солодші за привезені з півдня, - йдеться у сюжеті 12 каналу.

Василь Сидорук займається смугастими ягодами перший рік. Чоловік розповідає, що пристрасть до вирощування різних культур має здавна, а коли на домашній грядці вродив кавун – вирішив висадити ціле поле.

На баштані три сорти кавунів: середньоранні "ау-продюсери", ранні "ледуси" та "юммі".

Кавуни дуже солодкі. Дехто приїжджає обирати для себе ягоду прямо на поле. Господар ділиться секретом, що ж свідчить про те, що кавун готовий до так званої вибірки – збору урожаю.

Придбати ягоду можна не лише на баштані. Василь Сидорук вивозить свій урожай на різні торгові точки по області. Попередньо господар обов’язково дає спробувати кавун усім покупцям.


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Теги: кавун, Волинь, фермер
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