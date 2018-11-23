Хірург Валіхновський відправив святкову службу у храмі на Волині

Відомий хірург та дияконвідправив службу у волинському храмі.Про це на своїй сторінці у Facebook повідомивВін зазначив, що престольне свято відбулось у храмі Турійська.«Служать: благочинний прот. Віталій Дуда з духовним чадом діяконом Ростиславом Валіхновським! Слава Богу! Зі святом Вас!» – йдеться у дописі.Варто зазначити, що у травні лікаря Ростислава Валіхновського висвятили у диякони. Здійснив чин митрополит УПЦ (МП). Свого часу лікар закінчив Київську духовну семінарію, а його дідусь був православним священником і прослужив у храмі 61 рік.