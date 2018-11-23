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Хірург Валіхновський відправив святкову службу у храмі на Волині

Хірург Валіхновський відправив святкову службу у храмі на Волині
Відомий хірург та диякон Ростислав Валіхновський відправив службу у волинському храмі.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Володимир Красуля.

Він зазначив, що престольне свято відбулось у храмі Турійська.

«Служать: благочинний прот. Віталій Дуда з духовним чадом діяконом Ростиславом Валіхновським! Слава Богу! Зі святом Вас!» – йдеться у дописі.

Варто зазначити, що у травні лікаря Ростислава Валіхновського висвятили у диякони. Здійснив чин митрополит УПЦ (МП) Онуфрій. Свого часу лікар закінчив Київську духовну семінарію, а його дідусь був православним священником і прослужив у храмі 61 рік.
Хірург Валіхновський відправив святкову службу у храмі на Волині
Хірург Валіхновський відправив святкову службу у храмі на Волині
Хірург Валіхновський відправив святкову службу у храмі на Волині
Хірург Валіхновський відправив святкову службу у храмі на Волині


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Теги: свято, Волинь, храм
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