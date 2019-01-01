У Польщі на фабриці смертельно травмувався молодий українець

На одній з фабрик концерну LG поблизу Вроцлава важко травмувався 28-річний українець, від отриманих травм він помер.Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Gazeta Wroclawska.Компанія LG Chem під Вроцлавом виробляє акумулятори для електромобілів.За інформацією видання, аварія на фабриці сталася в суботу, 17 серпня, на виробничій лінії. Молодого чоловіка втягнуло у механізм. Він отримав дуже серйозну травму хребта. Машина затиснула йому грудну клітку і пошкодила ключицю, а ланцюжок на шиї перетиснув горло.У лікарню чоловіка доставили у важкому стані. Лікарі не змогли врятувати йому життя – вранці у понеділок він помер."Проводиться розслідування у цій справі. Поки рано говорити про деталі", - розповів Анджей Погорський, заступник обласного інспектора праці у Вроцлаві. Справою зацікавилася також прокуратура.