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Волинського прикордонника, який погорів на хабарі, взяли під варту

Волинського прикордонника, який погорів на хабарі, взяли під варту
Взяли під варту 21-річного інспектора Луцького прикордонного загону, який взяв 15 тисяч гривень хабара.

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Західного регіону.

15 серпня 2019 року Личаківський районний суд м. Львова обрав 21-
річному інспектору прикордонної служби ВІПС «Висоцьк» ВПС «Римачі»
Луцького прикордонного загону міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком 60 діб. Як альтернативу, суд визначив можливість внесення застави – понад 96 тис грн.

Нагадаємо, що за процесуального керівництва військової прокуратури
Луцького гарнізону, слідчі Територіального управління ДБР, розташованого у м. Львові, за матеріалами та оперативного супроводу Управління СБУ у Волинській області, а також оперативного супроводу ВБ та ОРВ ДПС України, задокументували факт вимагання та отримання неправомірної вигоди вказаним сержантом.

Хабар у розмірі 15 тис грн призначався за сприяння в незаконному
переміщенні через державний кордон з України до Республіки Польща
25 ящиків тютюнових виробів шляхом надання службової інформації щодо
розміщення та графіку несення служби прикордонними нарядами на окремій
ділянці кордону України з Республікою Польща.

14 серпня 2019 року частину неправомірної вигоди виявили та вилучили
у ході проведення огляду місця події. Військовослужбовцю повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України.

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Теги: прикордонник, хабар, Волинь
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