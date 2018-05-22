Волинського прикордонника, який погорів на хабарі, взяли під варту

Взяли під варту 21-річного інспектора Луцького прикордонного загону, який взяв 15 тисяч гривень хабара.Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Західного регіону.15 серпня 2019 року Личаківський районний суд м. Львова обрав 21-річному інспектору прикордонної служби ВІПС «Висоцьк» ВПС «Римачі»Луцького прикордонного загону міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком 60 діб. Як альтернативу, суд визначив можливість внесення застави – понад 96 тис грн.Нагадаємо, що за процесуального керівництва військової прокуратуриЛуцького гарнізону, слідчі Територіального управління ДБР, розташованого у м. Львові, за матеріалами та оперативного супроводу Управління СБУ у Волинській області, а також оперативного супроводу ВБ та ОРВ ДПС України, задокументувалиХабар у розмірі 15 тис грн призначався за сприяння в незаконномупереміщенні через державний кордон з України до Республіки Польща25 ящиків тютюнових виробів шляхом надання службової інформації щодорозміщення та графіку несення служби прикордонними нарядами на окремійділянці кордону України з Республікою Польща.14 серпня 2019 року частину неправомірної вигоди виявили та вилучилиу ході проведення огляду місця події. Військовослужбовцю повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України.