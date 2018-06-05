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На Запоріжжі помер 96-річний ветеран УПА з Волині

На Запоріжжі помер 96-річний ветеран УПА з Волині
У Молочанську Запорізької області пішов з життя 96-річний ветеран УПА з Волині Леонід Герасим'юк.

Про це у Facebook повідомив начальник управління комунікацій з громадськістю Запорізької ОДА Олександр Зубченко, передає Знай.ua.

Леонід Герасим'юк народився на Волинській області. У 1941 році його заарештували гестапівці і засудили до страти, але Герасимюк втік з в'язниці і продовжив боротьбу в УПА.

У 1944 році він потрапив у полон до НКВС. Леоніда Опанасовича засудили до розстрілу, але потім вирок замінили на 20 років каторги. Герасим'юка з родиною вислали в Сибір.

У 1954 році Герасим'юка реабілітували. У 1976 році він переїхав в Молочанськ, де прожив до самої смерті. Ветеран УПА в якості волонтера активно допомагав українській армії. Нагороджений медаллю «За розвиток Запорізького краю».

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Теги: ветеран, УПА, Волинь
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