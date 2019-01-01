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Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 20 серпня

Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 20 серпня
У вівторок у Волинській області очікується хмарна погода з
проясненнями.

У Луцьку, Любешеві, Ковелі, Маневичах, Володимир-Волинському опадів не передбачається за даними Sinoptik.ua. У Світязі можливий невеликий дощ.

Температура повітря вночі близько +17…+18 градусів, удень – +28…+29.

Вітер східний, південно-східний, північно-східний і північний, 1-5 м/с.

До середини тижня прогнозується мінлива хмарність, без опадів.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь, прогноз
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