За два роки у Луцьку та районі в аваріях постраждало 80 людей

За неповних два роки унаслідок ДТП у Луцьку та Луцькому районіпостраждало 80 громадян.Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волинської області.Зазначають, що 12 людей загинули.Упродовж 7 місяців 2019 року розпочали 84 кримінальних провадження зафактами порушень правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспортну особами, які керують транспортними засобами, вчинених на території Луцька та Луцького району (проти 76 за аналогічний період 2018 року). До суду скерували 35 обвинувальних актів у таких провадженнях.Причинами вчинення дорожньо-транспортних пригод є порушення правилманеврування, недодержання дистанції, перевищення безпечної швидкості,недотримання елементарної культури поведінки на дорогах водіями тапішоходами, а також відсутність належної кількості екіпажів патрульної поліції, особливо в сільській місцевості.Значна кількість дорожньо-транспортних пригод трапляється внаслідокзухвалої та легковажної поведінки пішоходів, велосипедистів, які перед початком руху та здійсненням маневру не переконуються в тому, що це буде безпечно і не створить перешкод або небезпеки іншим учасникам руху.«Ціна такої безвідповідальної поведінки – людське життя і здоров'я. Так, Кримінальний кодекс встановлює суворі міри покарання за вчиненняДТП зі смертельними наслідками. Винуватець може втрапити за грати навіть і на 10 років, але чи поверне це до життя загиблих у ДТП через чиєсь чи своє пияцтво, недбальство й недотримання Правил дорожнього руху?» – запитують у прокуратурі.Прокуратура Волині звертається до краян – водіїв та пішоходів – із проханням суворо дотримуватися вимог Правил дорожнього руху і бути уважним й обережним на дорогах.