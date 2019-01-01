За два роки у Луцьку та районі в аваріях постраждало 80 людей
Сьогодні, 18:31
За неповних два роки унаслідок ДТП у Луцьку та Луцькому районі
постраждало 80 громадян.
Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волинської області.
Зазначають, що 12 людей загинули.
Упродовж 7 місяців 2019 року розпочали 84 кримінальних провадження за
фактами порушень правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспортну особами, які керують транспортними засобами, вчинених на території Луцька та Луцького району (проти 76 за аналогічний період 2018 року). До суду скерували 35 обвинувальних актів у таких провадженнях.
Причинами вчинення дорожньо-транспортних пригод є порушення правил
маневрування, недодержання дистанції, перевищення безпечної швидкості,
недотримання елементарної культури поведінки на дорогах водіями та
пішоходами, а також відсутність належної кількості екіпажів патрульної поліції, особливо в сільській місцевості.
Значна кількість дорожньо-транспортних пригод трапляється внаслідок
зухвалої та легковажної поведінки пішоходів, велосипедистів, які перед початком руху та здійсненням маневру не переконуються в тому, що це буде безпечно і не створить перешкод або небезпеки іншим учасникам руху.
«Ціна такої безвідповідальної поведінки – людське життя і здоров'я. Так, Кримінальний кодекс встановлює суворі міри покарання за вчинення
ДТП зі смертельними наслідками. Винуватець може втрапити за грати навіть і на 10 років, але чи поверне це до життя загиблих у ДТП через чиєсь чи своє пияцтво, недбальство й недотримання Правил дорожнього руху?» – запитують у прокуратурі.
Прокуратура Волині звертається до краян – водіїв та пішоходів – із проханням суворо дотримуватися вимог Правил дорожнього руху і бути уважним й обережним на дорогах.
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постраждало 80 громадян.
Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волинської області.
Зазначають, що 12 людей загинули.
Упродовж 7 місяців 2019 року розпочали 84 кримінальних провадження за
фактами порушень правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспортну особами, які керують транспортними засобами, вчинених на території Луцька та Луцького району (проти 76 за аналогічний період 2018 року). До суду скерували 35 обвинувальних актів у таких провадженнях.
Причинами вчинення дорожньо-транспортних пригод є порушення правил
маневрування, недодержання дистанції, перевищення безпечної швидкості,
недотримання елементарної культури поведінки на дорогах водіями та
пішоходами, а також відсутність належної кількості екіпажів патрульної поліції, особливо в сільській місцевості.
Значна кількість дорожньо-транспортних пригод трапляється внаслідок
зухвалої та легковажної поведінки пішоходів, велосипедистів, які перед початком руху та здійсненням маневру не переконуються в тому, що це буде безпечно і не створить перешкод або небезпеки іншим учасникам руху.
«Ціна такої безвідповідальної поведінки – людське життя і здоров'я. Так, Кримінальний кодекс встановлює суворі міри покарання за вчинення
ДТП зі смертельними наслідками. Винуватець може втрапити за грати навіть і на 10 років, але чи поверне це до життя загиблих у ДТП через чиєсь чи своє пияцтво, недбальство й недотримання Правил дорожнього руху?» – запитують у прокуратурі.
Прокуратура Волині звертається до краян – водіїв та пішоходів – із проханням суворо дотримуватися вимог Правил дорожнього руху і бути уважним й обережним на дорогах.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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