Один потяг збив, а інший – переїхав: на залізничному переїзді загинула матір з дітьми





Інцидент стався у Куявсько-Поморському воєводстві, в населеному пункті Валентинув, коли мати з дітьми проїжджали переїзд на велосипедах, – повідомляє



Матері був 31 рік, дітям – 8. Вони загинули на місці. Поліція проводить заходи на місці, рух поїздів призупинено.



“За попередніми висновками, велосипедистку з двома дітьми збив потяг, а потім прибув другий поїзд з протилежного боку, і, швидше за все, наїхав на них”, – повідомила старший сержант Аніта Шефлер-Цюпіньська з міського управління поліції у Влоцлавеку.



Машиністів обох потягів перевірили на вміст алкоголю в крові – вони виявилися тверезими. Обставини трагедії також розслідує залізнична комісія.



На маршруті Лодзь — Гданськ рух поїздів призупинено до подальшого повідомлення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Жінка і двоє її дітей загинули у Польщі в напрямку від Лодзя до Гданська в результаті наїзду двох потягів на нерегульованому залізничному переїзді.Інцидент стався у Куявсько-Поморському воєводстві, в населеному пункті Валентинув, коли мати з дітьми проїжджали переїзд на велосипедах, – повідомляє Європейська правда з посиланням на TVN 24 Матері був 31 рік, дітям – 8. Вони загинули на місці. Поліція проводить заходи на місці, рух поїздів призупинено.“За попередніми висновками, велосипедистку з двома дітьми збив потяг, а потім прибув другий поїзд з протилежного боку, і, швидше за все, наїхав на них”, – повідомила старший сержант Аніта Шефлер-Цюпіньська з міського управління поліції у Влоцлавеку.Машиністів обох потягів перевірили на вміст алкоголю в крові – вони виявилися тверезими. Обставини трагедії також розслідує залізнична комісія.На маршруті Лодзь — Гданськ рух поїздів призупинено до подальшого повідомлення.

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