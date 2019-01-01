У місті на Волині на прохання людей змінили план будівництва супермаркету. ФОТО

Валерій Чичилінський розповів, що місцеві мешканці були обурені планом будівництва, адже електромережі по вулиці старі, на теплотрасі прорив, а відсутність парковки біля супермаркета утруднить, або й унеможливить доїзд до прилеглих будинків.



Про це розповідають



«Уявіть, скільки машин буде під’їжджати і куди вони будуть їхати? Звісно, у наші двори. А це безпека для наших дітей, постійні вихлопні гази. Це одні незручності. Двір – це не місце для парковки. Окрім цього, ми наголосили, щоб будівництво було не вище другого поверху, оскільки дуже близько біля житлових будинків, будуть кондиціонери, випари, шум», – обурюється Валерій Чичилінський.



З цього приводу він каже, що мешканці добилися зустрічі за круглим столом у міській раді і всі ці претензії озвучили представникам забудовника.



«На жаль, ми відповіді ми так і не отримали. Але сподіваємось, що до нас дослухаються. А якщо ні, то ми докладемо максимум зусиль, аби відстояти своє право на комфортні умови життя», – наголошує чоловік.



На ці питання вдалося отримати відповіді в коментарі від представника забудовника Сергія Радкевича. Він запевняє, що усі ці питання прописані в детальному плані території і задоволені будуть усі. Зміни в план будівництва внесли.





«Коли здавався детальний план території питання парковки зняли, оскільки планується об’єднати дорогу і зробити проїжджу частину більше 5 метрів. І парковку зробити збоку на протилежній стороні від житлових будинків. Зелену зону не чіпатимуть, вона лишається місцевим мешканцям», – розповідає Сергій Радкевич.



До слова, на громадських слуханнях люди мали можливість подивитися документацію, а розробник відповів на всі питання, які хвилювали присутніх.





«Територію біля житлових будинків не займуть, там не буде ні парковки, ні зони розвантаження. Територія розвантаження перенесеться в іншу зону. Коли будувався детальний план, то там не було чітко враховано, що через зелену зону проходить теплотраса і колектори. А в теплотрасі є значний прорив. Її мають розкопати, знайти прорив і поремонтувати.





Ми допомагаємо КП «Володимир-Волинське теплоенерго», аби питання з теплотрасою вирішилося якомога швидше. Оскільки потім, коли зроблять благоустрій біля торгового центру, вирішити цю проблему буде набагато складніше. Врахувавши побажання місцевих мешканців, територію біля центру ми плануємо обкласти тротуарною плиткою, а парковку зробити у формі «ялинки». Тобто в’їзд до будинків вільний і паркуватися клієнти торгового центру в дворах не будуть», – наголосив представник забудовника.



Також місцеві мешканці підняли питання щодо стану електромереж, адже з появою торгового центру навантаження на них зросте в рази.



«Забудовник передбачив на це кошти та звернувся із відповідним проханням в обленерго, аби ввести додаткову лінію потужності та поставити ще один трансформатор, який не вплине на роботу вже існуючих ліній електропостачання.



Відповідно до вимог, забудовник придбає новий трансформатор, який підключать до електромережі. І не зважаючи на велику кількість техніки в торговому центрі, змін в електропостачанні місцеві мешканці не відчують», – додав Сергій Радкевич.





На зборах, місцеві мешканці прилеглих будинків говорили також про те, що хвилюються, аби не відбулося зсувів землі. Сергій Радкевич пояснив, що планують підкріплення грунтів на 15 метрів на закласти надійний фундамент.



Якщо супермаркет буде популярний, то зможуть розширити і мешканцям суднього будинку приватного сектору пропонуватимуть покращити їхні житлові умови.



«Сьогодні люди живуть у старому дерев’яному будинку із туалетом на вулиці. На сьогодні він морально застарілий. Людям пропонуватимуть нові квартири з комфортними умовами проживання, а територію використають під парковку торгового центру», – наголосив Сергій Радкевич.



Також він додав, що новий торговий центр матиме лише один поверх і будівля аж ніяк не буде затуляти світло сусіднім будинкам.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському триває будівництво нового торгового центру. Місцевий мешканець, голова кооперативу «Весна»розповів, що місцеві мешканці були обурені планом будівництва, адже електромережі по вулиці старі, на теплотрасі прорив, а відсутність парковки біля супермаркета утруднить, або й унеможливить доїзд до прилеглих будинків.Про це розповідають ІА Волинські Новини «Уявіть, скільки машин буде під’їжджати і куди вони будуть їхати? Звісно, у наші двори. А це безпека для наших дітей, постійні вихлопні гази. Це одні незручності. Двір – це не місце для парковки. Окрім цього, ми наголосили, щоб будівництво було не вище другого поверху, оскільки дуже близько біля житлових будинків, будуть кондиціонери, випари, шум», – обурюється Валерій Чичилінський.З цього приводу він каже, що мешканці добилися зустрічі за круглим столом у міській раді і всі ці претензії озвучили представникам забудовника.«На жаль, ми відповіді ми так і не отримали. Але сподіваємось, що до нас дослухаються. А якщо ні, то ми докладемо максимум зусиль, аби відстояти своє право на комфортні умови життя», – наголошує чоловік.На ці питання вдалося отримати відповіді в коментарі від представника забудовника. Він запевняє, що усі ці питання прописані в детальному плані території і задоволені будуть усі. Зміни в план будівництва внесли.«Коли здавався детальний план території питання парковки зняли, оскільки планується об’єднати дорогу і зробити проїжджу частину більше 5 метрів. І парковку зробити збоку на протилежній стороні від житлових будинків. Зелену зону не чіпатимуть, вона лишається місцевим мешканцям», – розповідає Сергій Радкевич.До слова, на громадських слуханнях люди мали можливість подивитися документацію, а розробник відповів на всі питання, які хвилювали присутніх.«Територію біля житлових будинків не займуть, там не буде ні парковки, ні зони розвантаження. Територія розвантаження перенесеться в іншу зону. Коли будувався детальний план, то там не було чітко враховано, що через зелену зону проходить теплотраса і колектори. А в теплотрасі є значний прорив. Її мають розкопати, знайти прорив і поремонтувати.Ми допомагаємо КП «Володимир-Волинське теплоенерго», аби питання з теплотрасою вирішилося якомога швидше. Оскільки потім, коли зроблять благоустрій біля торгового центру, вирішити цю проблему буде набагато складніше. Врахувавши побажання місцевих мешканців, територію біля центру ми плануємо обкласти тротуарною плиткою, а парковку зробити у формі «ялинки». Тобто в’їзд до будинків вільний і паркуватися клієнти торгового центру в дворах не будуть», – наголосив представник забудовника.Також місцеві мешканці підняли питання щодо стану електромереж, адже з появою торгового центру навантаження на них зросте в рази.«Забудовник передбачив на це кошти та звернувся із відповідним проханням в обленерго, аби ввести додаткову лінію потужності та поставити ще один трансформатор, який не вплине на роботу вже існуючих ліній електропостачання.Відповідно до вимог, забудовник придбає новий трансформатор, який підключать до електромережі. І не зважаючи на велику кількість техніки в торговому центрі, змін в електропостачанні місцеві мешканці не відчують», – додав Сергій Радкевич.На зборах, місцеві мешканці прилеглих будинків говорили також про те, що хвилюються, аби не відбулося зсувів землі. Сергій Радкевич пояснив, що планують підкріплення грунтів на 15 метрів на закласти надійний фундамент.Якщо супермаркет буде популярний, то зможуть розширити і мешканцям суднього будинку приватного сектору пропонуватимуть покращити їхні житлові умови.«Сьогодні люди живуть у старому дерев’яному будинку із туалетом на вулиці. На сьогодні він морально застарілий. Людям пропонуватимуть нові квартири з комфортними умовами проживання, а територію використають під парковку торгового центру», – наголосив Сергій Радкевич.Також він додав, що новий торговий центр матиме лише один поверх і будівля аж ніяк не буде затуляти світло сусіднім будинкам.

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