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Марш ветеранів на День Незалежності: у столиці провели репетицію

Марш ветеранів на День Незалежності: у столиці провели репетицію
У неділю, 18 серпня, в центрі Києва відбулася репетиція Маршу захисників – ходи, яку в День Незалежності проведуть ветерани та волонтери без участі представників влади.

Марш захисників має стати альтернативою скасованому президентом Володимиром Зеленським військового параду, – повідомляє 5 канал.

Провели репетицію серед стюардів – це близько 100 осіб, які відповідатимуть за рух учасників. Колону сформують близько двадцяти так званих коробок – у них крокуватимуть групи людей по 12 осіб. Рушить хода від парку Шевченка об 11 ранку, далі через Бесарабську площу учасники вийдуть на Хрещатик та Майдан Незалежності. Потому попрямують до Михайлівського собору для участі у молебні.



Як зазначають в оргкомітеті, маршрут ходи та сценарій вже узгодили з владою Києва та поліцією. Вхід до маршу оснастять рамками, будуть заборонені для пронесення будь-які небезпечні предмети, тож правоохоронці стежитимуть за безпекою.

“Буде заповнена вся площа навпроти червоного корпусу університету Шевченка. Це саме ті, хто будуть йти в “коробочках”. А всі інші будуть йти за ними і ми не уявляємо, скільки це буде людей, бо лише зареєструвалися вже 9 тисяч учасників. Таймінг у нас прописаний і ми вкладаємося до 13:00″, – розповів Дмитро Шатровський, голова ГО “Ветеранське братство” при міністерстві ветеранів України.

Своєю чергою член Ради ветеранів АТО при міністерстві ветеранів розповів, що відпрацьовували на першій репетиції: “Ми відпрацювали, які інтервали мають бути між колонами, між людьми, щоб вони не давили одне одному на ноги. Ще скільки людей має бути в ряд і в шеренгу. Спочатку йтимуть сім’ї загиблих в АТО, після них поранені, потім члени сімей Небесної Сотні, потім ветерани, ще духовенство буде окремо йти”.

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Теги: марш ветеранів, День незалежності, репетиція
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