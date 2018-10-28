На Волині відбулися урочистості, присвячені Костюхнівській битві. ВІДЕО
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Цей бій відбувся 4-6 липня 1916 року поблизу села Костюхнівка Маневицького району між військами Австро-Угорщини і Російської імперії під час Брусиловського прориву, розповів історик Тарас Верба.
Під час зіткнення загинули польські військові. Вшанувати їх пам’ять приїхали родичі, високопосадовці з Волині і Польщі - про це йдеться у сюжеті Суспільного.
Андіан Оліяж на Волинь приїхав з міста Лодзь Республіки Польща. Каже, що прибирає польське кладовище поблизу села Костюхнівка вдев’яте.
Долучилася до прибирання військового кладовища 15-ти річна Вікторія Широкорадюк. Розповідає, що сюди приїжджає втретє.
Костюхнівський сільський голова Володимир Онофрійчук розповів, що цей військовий цвинтар з’явився тут у часи Першої світової війни.
Детальніше за битву, яка відбулася на цьому місці більше ста років тому, під час якої загинули польські легіонери, розповів історик Тарас Верба.
«Генерал Брусилов, який керував на той час військами на даному напрямку він зробив контрнаступ проти австо-угорський військ, який був одним з найбільших в історії війни. Із 4-6 липня 1926-року у селі Костюхнівка відбулася досить велика битва цього прориву. Російська армія почала наступати на австо-угорські позиції і в результаті оборонці відступили.
Єдині, хто лишився обороняти свої лінії фронту, це бійці польського легіону на чолі з Юзефом Пільсуцьким. Завдяки потужній обороні австро-угорські війська зуміли собі спокійно. Завдяки такій потужній обороні поляків австоро-угорські війська змогли собі спокійно відійти. Їх врятувало від оточення саме ось це протистояння поляків в російській армії, які зуміли вистояли. Правда, у цих боях їх багато загинуло. Фактично корпус перестав існувати», - розповів історик.
Місцевий історик Василь Давидюк розповів, що під Костюхнівкою тоді полягло близько двох тисяч польських легіонерів.
Деталі - в сюжеті.
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Під час зіткнення загинули польські військові. Вшанувати їх пам’ять приїхали родичі, високопосадовці з Волині і Польщі - про це йдеться у сюжеті Суспільного.
Андіан Оліяж на Волинь приїхав з міста Лодзь Республіки Польща. Каже, що прибирає польське кладовище поблизу села Костюхнівка вдев’яте.
Долучилася до прибирання військового кладовища 15-ти річна Вікторія Широкорадюк. Розповідає, що сюди приїжджає втретє.
Костюхнівський сільський голова Володимир Онофрійчук розповів, що цей військовий цвинтар з’явився тут у часи Першої світової війни.
Детальніше за битву, яка відбулася на цьому місці більше ста років тому, під час якої загинули польські легіонери, розповів історик Тарас Верба.
«Генерал Брусилов, який керував на той час військами на даному напрямку він зробив контрнаступ проти австо-угорський військ, який був одним з найбільших в історії війни. Із 4-6 липня 1926-року у селі Костюхнівка відбулася досить велика битва цього прориву. Російська армія почала наступати на австо-угорські позиції і в результаті оборонці відступили.
Єдині, хто лишився обороняти свої лінії фронту, це бійці польського легіону на чолі з Юзефом Пільсуцьким. Завдяки потужній обороні австро-угорські війська зуміли собі спокійно. Завдяки такій потужній обороні поляків австоро-угорські війська змогли собі спокійно відійти. Їх врятувало від оточення саме ось це протистояння поляків в російській армії, які зуміли вистояли. Правда, у цих боях їх багато загинуло. Фактично корпус перестав існувати», - розповів історик.
Місцевий історик Василь Давидюк розповів, що під Костюхнівкою тоді полягло близько двох тисяч польських легіонерів.
Деталі - в сюжеті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
Хохли учіться що таке Нація.
Маш ґонор, а нє маш пєньондзи? 3,[email protected]уй знову до нємца як завше.
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