Військові волинської бригади закликають допомогти онкохворій дружині волонтера

Військові 14 ОМБР закликають усіх небайдужих допомогти родині волонтера з Нововолинськазібрати кошти на лікування дружини.Про це інформує прес-служба бригади."Олександра Мазурка, щирого здорованя з Нововолинська, знають, поважають у кожному з підрозділів нашої 14 окремої механізованої бригади, куди він впродовж довгих фронтових років приїздить як волонтер і друг.На превеликий жаль, в родину Олександра, який так багато зробив для нашої бригади, прийшла біда, і тепер він сам потребує допомоги…Дружина Олександра,, мама двох чудових синів, тривалий час бореться із онкозахворюванням. Жінка вже пройшла 6 курсів хіміотерапії, наприкінці серпня на неї чекає надскладна операція і знову хіміотерапія…Олена, Олександр, рідні та друзі родини роблять усе можливе, аби хвороба остаточно відступила. І лише найближчим відомо, скільки сил і коштів забирає боротьба за життя молодої жінки, коханої дружини і мами…Кожен із нас, всі, хто знає Олександра Мазурка, вважає простим людським обов’язком і справою честі підтримати і допомогти людям, які стільки зробили для нас – ціною власних коштів, сил, часу та молитов…Підтримаймо й ми родину Мазурків у важкий для неї час молитвою…!", - йдеться в дописі.Номер картки, на який можна переказати кошти: