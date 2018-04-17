У Польщі втопився молодий чоловік з Волині

Королюк Василь Русланович, родом із села Мовчанів. За кордон він поїхав на заробітки.



Про це повідомляють у facebook-спільноті



"Сьогодні жителів села Мовчанів сколихнула дуже сумна звістка - вчора в Польщі втопився наш односельчанин, молодий 20-річний хлопець - Королюк Василь Русланович, який поїхав туди на заробітки", - йдеться в дописі.



Окрім того, автор повідомлення Олег Силка написав, що родина потребує фінансової допомоги, щоб доставити тіло покійного для поховання.

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