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У Польщі втопився молодий чоловік з Волині

У Польщі втопився молодий чоловік з Волині
У Польщі помер 20-річний Королюк Василь Русланович, родом із села Мовчанів. За кордон він поїхав на заробітки.

Про це повідомляють у facebook-спільноті "Підслухано Локачі".

"Сьогодні жителів села Мовчанів сколихнула дуже сумна звістка - вчора в Польщі втопився наш односельчанин, молодий 20-річний хлопець - Королюк Василь Русланович, який поїхав туди на заробітки", - йдеться в дописі.

Окрім того, автор повідомлення Олег Силка написав, що родина потребує фінансової допомоги, щоб доставити тіло покійного для поховання.

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Теги: Польща, заробітчанин, втонув, допомога, поховання
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