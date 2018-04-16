Позмагалися із вболівальниками: «Старий Луцьк» провів незвичне тренування. ФОТО

«Старий Луцьк-Університет» провів відкрите тренування під керівництвомУ неділю, 18серпня, баскетболісти, фактично, «вбили двох зайців»: не випадаючи із плану підготовки до нового сезону, в незвичному форматі потренувалися та поспілкувалися із своїми вболівальниками.Незважаючи на вихідний день та ранній старт дійства, на клич спортсменів відгукнулися декілька десятків вболівальників та любителів спорту. Відзначаємо, що на тренування прийшли лучани різного віку, зокрема і школярі.На старті дійства слово взяв Тарас Колодій, який розповів про деталі тренування та поділив учасників на дві групи. Тренерський штаб «Старого Луцька» уважно спостерігав за діями своїх підопічних.Присутні бігали, качали прес, піднімали гриф та інтенсивно виконували безліч інших вправ, запропонованих Тарасом Колодієм.Найвитриваліші вкінці тренування мали можливість позмагатися у декількох «челенджах». Загалом, як спортсмени, так і вболівальники показали високий рівень фізичної готовності. Тренування пройшло у веселій дружній атмосфері. Присутні фотографувалися та жартували.Переможці та учасники челенджів отримали шоколад від Тараса Колодія. Всі учасники свята були відзначені й керівництвом БК «Старий Луцьк-Університет». Віце-президент, тренер клубувручив присутнім подарунки із клубною символікою, а ще – закликав підтримувати команду під час сезону.Враженнями від такого формату тренування своїх підопічних поділився головний тренер команди«Ми вже майже три тижні тренуємось з початку зборів. Поговорили з Тарасом Колодієм і вирішили провести таке незвичне тренування із залученням вболівальників. В нас якраз на сьогодні було заплановане тренування на стадіоні згідно із планом першого збору. Ми трішки підкоригували свої плани, а хлопці відволіклися монотонних занять. До того ж, прийшли чарівні вболівальниці. Напевно, хлопців це десь мотивує. Загалом, як виявилось, ідея з таким тренуванням – дуже вдала».