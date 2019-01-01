У селі на Волині тимчасово відключать газ

У селі Перемиль Горохівського Району ремонтуватимуть газові мережі.Так, на вулиці Підлісна тимчасово припинять газопостачання. Про це інформує “Волиньгаз”.20 серпня о 10:00 фахівці Горохівської дільниці газової компанії проведуть ремонтні роботи на газових мережах у населеному пункті. Роботи триватимуть до 16:00 години 23 серпня.У ході робіт виконають комплексне приладове обстеження розподільних газопроводів, підземних газопроводів-вводів, також проведуть їх опресування на щільність та герметичності.Окрім цього проведуть заміну запірного обладнання газопроводів-вводів житлових будинків. Проведення цих робіт дозволить покращити надійність системи газопостачання та дозволить підвищити безпеку використання газу в побуті.“Виходячи з помешкання, перекрийте крани перед газовими приладами! Будьте обережними та дотримуйтесь правил безпеки при використанні газу в побуті”, — повідомляє “Волиньгаз”.Відновлення газопостачання 32 споживачам природного газу відбудеться 23 серпня після завершення ремонтно-профілактичних робіт за умови доступу до газоспоживального обладнання в помешканнях.