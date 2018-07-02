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Ремонт палацу культури у Нововолинську: з радянського фойє перетворилось у просторе приміщення

Ремонт палацу культури у Нововолинську: з радянського фойє перетворилось у просторе приміщення
Нововолинський міський палац культури стає більш привабливим та комфортним для його відвідувачів.

Про це інформує Нововолинськ.com.ua.

Ремонтні роботи у нижньому залі перебувають на завершальній стадії, проте вже зараз культурну установу не впізнати: з похмурого та радянського фоє перетворилось у світле, просторе, сучасне приміщення.

Ремонт палацу культури у Нововолинську: з радянського фойє перетворилось у просторе приміщення

Ремонт палацу культури у Нововолинську: з радянського фойє перетворилось у просторе приміщення

Міський голова Віктор Сапожніков разом із своїм першим заступником, секретарем ради Андрієм Сторонським оглянули хід ремонтних робіт у палаці культури. Посадовці поспілкувались із будівельниками та висловили свої зауваження.

Ремонт палацу культури у Нововолинську: з радянського фойє перетворилось у просторе приміщення

Ремонт палацу культури у Нововолинську: з радянського фойє перетворилось у просторе приміщення

Модернізовувати фоє палацу культури почали в травні. На ремонт з міського бюджету виділили майже 1,5 млн грн. За ці кошти замінили двері, вікна, поклали плитку, зробили стіни та вхідні сходи.

Мер Нововолинська Віктор Сапожніков наголошує, що осучаснювати культурну установу необхідно. Він задоволений, що минулого року провели ремонт малого залу. Зараз реставрують стільці на балконі у великому залі.

Ремонт палацу культури у Нововолинську: з радянського фойє перетворилось у просторе приміщення

Ремонт палацу культури у Нововолинську: з радянського фойє перетворилось у просторе приміщення

«Те фоє, яке було до ремонту, не відповідало жодним естетичним нормам сучасності. Ми викинули деякі речі, замінили двері, вікна. Тут відразу стало світліше. Окрім цього, ми завершуємо роботи на балконі з реставрації сидінь. Мені приємно, що депутати підтримали мене у цьому питанні, і цей заклад тепер дійсно став палацом», – наголосив міський голова.

Деякі елементи декору залишилися без змін: ліпнина на стелі, яка прикрашала приміщення від початку будівництва палацу культури. До ремонту цей декоративний елемент мало хто помічав, нині – це прикраса фоє.

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Теги: Нововолинськ, палац культури, ремонт
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