У центрі Києва не розминулися Tesla та Range Rover, шестеро постраждалих. ВІДЕО





За словами очевидців автопригоди, винуватець аварії – водій позашляховика. Вони також стверджують, що він п’яний. Про це повідомляють



На фото – це чоловік із рушником на голові.



Судячи зі знімків, в ДТП постраждали щонайменше двоє людей.



Інші ЗМІ повідомляють про чотирьох, двоє з них – у важкому стані.



За попередньою інформацією, від удару позашляховик відкинуло в натовп пішоходів, після чого Range Rover врізався у ще один автомобіль, який за інерцією зачепив наступну машину.





Згодом поліція Києва повідомила, що п’ятеро пішоходів госпіталізували після аварії, а водію Tesla надали медичну допомогу на місці.



Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.





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