У центрі Києва не розминулися Tesla та Range Rover, шестеро постраждалих. ВІДЕО
Сьогодні, 00:34
На перехресті у центрі столиці не розминулися Range Rover та електромобіль Tesla.
За словами очевидців автопригоди, винуватець аварії – водій позашляховика. Вони також стверджують, що він п’яний. Про це повідомляють Факти.
На фото – це чоловік із рушником на голові.
Судячи зі знімків, в ДТП постраждали щонайменше двоє людей.
Інші ЗМІ повідомляють про чотирьох, двоє з них – у важкому стані.
За попередньою інформацією, від удару позашляховик відкинуло в натовп пішоходів, після чого Range Rover врізався у ще один автомобіль, який за інерцією зачепив наступну машину.
Згодом поліція Києва повідомила, що п’ятеро пішоходів госпіталізували після аварії, а водію Tesla надали медичну допомогу на місці.
Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
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За словами очевидців автопригоди, винуватець аварії – водій позашляховика. Вони також стверджують, що він п’яний. Про це повідомляють Факти.
На фото – це чоловік із рушником на голові.
Судячи зі знімків, в ДТП постраждали щонайменше двоє людей.
Інші ЗМІ повідомляють про чотирьох, двоє з них – у важкому стані.
За попередньою інформацією, від удару позашляховик відкинуло в натовп пішоходів, після чого Range Rover врізався у ще один автомобіль, який за інерцією зачепив наступну машину.
Згодом поліція Києва повідомила, що п’ятеро пішоходів госпіталізували після аварії, а водію Tesla надали медичну допомогу на місці.
Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
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