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У центрі Києва не розминулися Tesla та Range Rover, шестеро постраждалих. ВІДЕО

У центрі Києва не розминулися Tesla та Range Rover, шестеро постраждалих. ВІДЕО
На перехресті у центрі столиці не розминулися Range Rover та електромобіль Tesla.

За словами очевидців автопригоди, винуватець аварії – водій позашляховика. Вони також стверджують, що він п’яний. Про це повідомляють Факти.

На фото – це чоловік із рушником на голові.

Судячи зі знімків, в ДТП постраждали щонайменше двоє людей.

Інші ЗМІ повідомляють про чотирьох, двоє з них – у важкому стані.

За попередньою інформацією, від удару позашляховик відкинуло в натовп пішоходів, після чого Range Rover врізався у ще один автомобіль, який за інерцією зачепив наступну машину.


Згодом поліція Києва повідомила, що п’ятеро пішоходів госпіталізували після аварії, а водію Tesla надали медичну допомогу на місці.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.


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Теги: перехрестя, аварія, пішоходи, постраждали, поліція, Київ
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