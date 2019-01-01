В аварії загинув поліцейський та 7-річна дитина. ФОТО





Про це йдеться на



– Внаслідок зіткнення водій легковика загинув на місці пригоди. Ним виявився працівник поліції Вишгородського району. Крім нього в авто знаходився пасажир та двоє його дітей. На жаль, його 7-річна донька від отриманих травм загинула, – розповіли у ГУНП у Київській області.



Чоловіка та його сина у тяжкому стані госпіталізували. Натомість, водій Audi ушкоджень не зазнала.



Нині вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На трасі Київ-Суми 37-річна киянка за кермом позашляховика Audi, перевищила швидкість руху та не надала перевагу легковику Chevrolet, який рухався по головній дорозі.Про це йдеться на сайті Нацполіції.– Внаслідок зіткнення водій легковика загинув на місці пригоди. Ним виявився працівник поліції Вишгородського району. Крім нього в авто знаходився пасажир та двоє його дітей. На жаль, його 7-річна донька від отриманих травм загинула, – розповіли у ГУНП у Київській області.Чоловіка та його сина у тяжкому стані госпіталізували. Натомість, водій Audi ушкоджень не зазнала.Нині вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України.

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