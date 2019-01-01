В аварії загинув поліцейський та 7-річна дитина. ФОТО
Сьогодні, 06:14
На трасі Київ-Суми 37-річна киянка за кермом позашляховика Audi, перевищила швидкість руху та не надала перевагу легковику Chevrolet, який рухався по головній дорозі.
Про це йдеться на сайті Нацполіції.
– Внаслідок зіткнення водій легковика загинув на місці пригоди. Ним виявився працівник поліції Вишгородського району. Крім нього в авто знаходився пасажир та двоє його дітей. На жаль, його 7-річна донька від отриманих травм загинула, – розповіли у ГУНП у Київській області.
Чоловіка та його сина у тяжкому стані госпіталізували. Натомість, водій Audi ушкоджень не зазнала.
Нині вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України.
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Про це йдеться на сайті Нацполіції.
– Внаслідок зіткнення водій легковика загинув на місці пригоди. Ним виявився працівник поліції Вишгородського району. Крім нього в авто знаходився пасажир та двоє його дітей. На жаль, його 7-річна донька від отриманих травм загинула, – розповіли у ГУНП у Київській області.
Чоловіка та його сина у тяжкому стані госпіталізували. Натомість, водій Audi ушкоджень не зазнала.
Нині вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України.
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