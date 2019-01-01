На Рівненщині неповнолітній мотоцикліст збив 10-річного хлопчика





Близько 19:30 16-річний хлопець з села Глущиця на мотоциклі «Сокіл» збив 10-річного хлопчика з цього ж села, який раптово вибіг на дорогу - повідомляє



У малолітнього лікарі попередньо діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забій скроні та госпіталізували до медзакладу.



За обома фактом порушення правил безпеки дорожнього руху триває досудове розслідування за статтею 286 Кримінального кодексу України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Аварія сталася у неділю, 18 серпня, у селі Глушиця, що на Сарненщині.Близько 19:30 16-річний хлопець з села Глущиця на мотоциклі «Сокіл» збив 10-річного хлопчика з цього ж села, який раптово вибіг на дорогу - повідомляє пресслужба поліції Рівненщини.У малолітнього лікарі попередньо діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забій скроні та госпіталізували до медзакладу.За обома фактом порушення правил безпеки дорожнього руху триває досудове розслідування за статтею 286 Кримінального кодексу України.

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