Затримали жінку, яка телефоном передавала розвіддані сепаратистам
Сьогодні, 08:48
На Луганщині повідомили про підозру жінці, яка телефоном передавала терористам «ЛНР» розвідувальну інформацію.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури Луганської області, передає УНН.
«Прокуратурою Луганської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за матеріалами 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, за фактом сприяння діяльності терористичної організації», — йдеться у повідомленні.
Так, досудовим розслідуванням встановлено, що з серпня 2015 року мешканка смт Станиця Луганська збирала відомості військового характеру щодо кількості, озброєння, переміщення та місць дислокації підрозділів Збройних Сил України на території населеного пункту.
Як зазначили у пресслужбі, у подальшому жінка у телефонному режимі «передавала вказані дані своєму кураторові — «радіотелефоністу» так званої «4-ї окремої мотострілкової бригади народної міліції ЛНР».З метою конспірації для передачі такої інформації використовувалися умовні назви для різних видів бойової техніки».
«Факт передачі розвідувальних даних сприяв представникам терористичної організації «ЛНР» в здійсненні збройного опору силам АТО та ООС», — відзначають у прес-службі.
«Наразі інформаторці терористів повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України», — повідомили у прокуратурі, додавши, що санкція ч. 1 ст. 258-3 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.
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Про це повідомляє пресслужба прокуратури Луганської області, передає УНН.
«Прокуратурою Луганської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за матеріалами 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, за фактом сприяння діяльності терористичної організації», — йдеться у повідомленні.
Так, досудовим розслідуванням встановлено, що з серпня 2015 року мешканка смт Станиця Луганська збирала відомості військового характеру щодо кількості, озброєння, переміщення та місць дислокації підрозділів Збройних Сил України на території населеного пункту.
Як зазначили у пресслужбі, у подальшому жінка у телефонному режимі «передавала вказані дані своєму кураторові — «радіотелефоністу» так званої «4-ї окремої мотострілкової бригади народної міліції ЛНР».З метою конспірації для передачі такої інформації використовувалися умовні назви для різних видів бойової техніки».
«Факт передачі розвідувальних даних сприяв представникам терористичної організації «ЛНР» в здійсненні збройного опору силам АТО та ООС», — відзначають у прес-службі.
«Наразі інформаторці терористів повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України», — повідомили у прокуратурі, додавши, що санкція ч. 1 ст. 258-3 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.
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