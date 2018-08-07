На Волині відбулись змагання з лісового багатоборства. ФОТО





Про це повідомили у



«22 команди. 286 учасників змагань. Сотні вболівальників на трибунах та в окремих секторах стадіону смт Голоби Ковельського р-ну. У багатьох видах інтрига з переможцем зберігалася до останнього. Не дивно, що емоції вирували ще ті», – йдеться у повідомленні.



Серед уболівальників – ініціатор змагань – начальник управління Олександр Кватирко, його перший заступник Руслан Войцеховський, заступник Лідія Турянська, начальники відділів та секторів управління, директори підприємств повним складом, рідні, знайомі та колеги учасників.



Організували видовищне дійство з присмаком адреналіну обласні організації профспілки працівників лісового господарства та Товариства лісівників України, які очолюють відповідно Павло Матіюк та Борис Бабеляс.



Кілька урочистих моментів перед початком старту стали відповідним розігрівом. «Хоча спекотно було з перших хвилин змагань – у прямому та переносному значенні слів», – запевняють лісівники.



Армреслінг, метання гирі, штовхання колоди, перекидання колеса вантажного автомобіля, перетягування линви, гирьовий спорт – у кожному секторі було видовищно та емоційно.



«Це згуртовує. Додає наснаги. Розкриває потенціал. Сьогодні у нас було свято емоцій. Це відчувалося у кожному секторі, де тривали змагання. Кожен показав, на що здатен, зробив для самого себе висновки, де треба рости, яких якостей не вистачило до перемоги.



Бажаю кожному з нас не зупинятися на досягнутому, йти вперед, попри труднощі, докладати максимум зусиль, адже лише так можна отримувати бажаний результат. Долучившись до цих змагань так активно, ви сьогодні вкотре довели, що колектив волинських лісівників єдиний, потужний та згуртований», – наголосив Олександр Кватирко, зазначивши, що такі традиції неодмінно треба зберегти і навіть розвинути.



У загальнокомандному заліку переможцями стали:



І місце – ДП «Турійське ЛГ».



ІІ місце – ДП «Ратнівське ЛМГ».



ІІІ місце – ДП «Маневицьке ЛГ»



Армспорт



І місце – Островик Михайло, ДП «Городоцьке ЛГ»;



ІІ місце – Козлюк Валерій, ДП «Турійське ЛГ»;



ІІІ місце – Гурко Микола, ДП «Прибузьке ЛГ».



Гирьовий спорт



І місце – Кудриль Владислав, ДП «Турійське ЛГ»;



ІІ місце – Суслик Іван, ДП «Городоцьке ЛГ»;



ІІІ місце – Павлик Ярослав, ДП «Любешівське ЛМГ».



Штовхання колоди



І місце – Ходорчук Юрій, ДП «Звірівське ЛМГ».



ІІ місце- Осоховський Вадим, ДП «Горохівське ЛМГ»;



ІІІ місце- Бойко Павло, ДП «Ковельське ЛГ».



Метання гирі



І місце – Калінчук Роман, ДП «Ратнівське ЛМГ»;



ІІ місце – Питель Ярослав, ДП СЛАП «Камінь-Каширськагроліс»;



ІІІ місце – Пронцевич Віталій, ДП «Колківське ЛГ».



Перекидання колеса вантажного автомобіля



І місце – Свірчук Сергій, ДП «Цуманське ЛГ»;



ІІ місце – Колядюк Анатолій, ДП «Ратнівське ЛМГ»;



ІІІ місце – Семенюк Василь, ДП «Камінь-Каширське ЛГ».



Перетягування линви



І місце – команда ДП «Турійське ЛГ»;



ІІ місце – команда ДП СЛАП «Камінь-Каширськагроліс»;



ІІІ місце – команда ДП «Маневицьке ЛГ».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині відбулись традиційні обласні змагання з лісового багатоборства серед колективів державних лісогосподарських підприємств Волинського ОУЛМГ.Про це повідомили у пресслужбі установи.«22 команди. 286 учасників змагань. Сотні вболівальників на трибунах та в окремих секторах стадіону смт Голоби Ковельського р-ну. У багатьох видах інтрига з переможцем зберігалася до останнього. Не дивно, що емоції вирували ще ті», – йдеться у повідомленні.Серед уболівальників – ініціатор змагань – начальник управління, його перший заступник, заступник, начальники відділів та секторів управління, директори підприємств повним складом, рідні, знайомі та колеги учасників.Організували видовищне дійство з присмаком адреналіну обласні організації профспілки працівників лісового господарства та Товариства лісівників України, які очолюють відповіднотаКілька урочистих моментів перед початком старту стали відповідним розігрівом. «Хоча спекотно було з перших хвилин змагань – у прямому та переносному значенні слів», – запевняють лісівники.Армреслінг, метання гирі, штовхання колоди, перекидання колеса вантажного автомобіля, перетягування линви, гирьовий спорт – у кожному секторі було видовищно та емоційно.«Це згуртовує. Додає наснаги. Розкриває потенціал. Сьогодні у нас було свято емоцій. Це відчувалося у кожному секторі, де тривали змагання. Кожен показав, на що здатен, зробив для самого себе висновки, де треба рости, яких якостей не вистачило до перемоги.Бажаю кожному з нас не зупинятися на досягнутому, йти вперед, попри труднощі, докладати максимум зусиль, адже лише так можна отримувати бажаний результат. Долучившись до цих змагань так активно, ви сьогодні вкотре довели, що колектив волинських лісівників єдиний, потужний та згуртований», – наголосив Олександр Кватирко, зазначивши, що такі традиції неодмінно треба зберегти і навіть розвинути.І місце – ДП «Турійське ЛГ».ІІ місце – ДП «Ратнівське ЛМГ».ІІІ місце – ДП «Маневицьке ЛГ»І місце –, ДП «Городоцьке ЛГ»;ІІ місце –, ДП «Турійське ЛГ»;ІІІ місце –, ДП «Прибузьке ЛГ».І місце –, ДП «Турійське ЛГ»;ІІ місце –, ДП «Городоцьке ЛГ»;ІІІ місце –, ДП «Любешівське ЛМГ».І місце –, ДП «Звірівське ЛМГ».ІІ місце-, ДП «Горохівське ЛМГ»;ІІІ місце-, ДП «Ковельське ЛГ».І місце –, ДП «Ратнівське ЛМГ»;ІІ місце –, ДП СЛАП «Камінь-Каширськагроліс»;ІІІ місце –, ДП «Колківське ЛГ».І місце –, ДП «Цуманське ЛГ»;ІІ місце –, ДП «Ратнівське ЛМГ»;ІІІ місце –, ДП «Камінь-Каширське ЛГ».І місце – команда ДП «Турійське ЛГ»;ІІ місце – команда ДП СЛАП «Камінь-Каширськагроліс»;ІІІ місце – команда ДП «Маневицьке ЛГ».

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